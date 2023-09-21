نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار دينا الشربيني لحظة وصول جثمان والدتها لمسجد المشير طنطاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انهارت الفنانة دينا الشربيني من البكاء، لحظة وصل جثمان والدتها، لمسجد المشير طنطاوي، لأداء صلاة الجنازة عليها، كما افترشت الأرض حزننًا على رحيل والدتها، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط على الحضور مبكرًا لمواساتها.

وفاة والدة دينا الشربيني

رحلت عن عالمنا أمس والدة الفنانة دينا الشربيني وذلك بعد 5 شهور من وفاة والدها، وأعلن عمر السعيد عن ذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك معلقًا: "السيدة ليلى السيد والدة دينا الشربيني في ذمة الله، لا حول ولا قوة الا بالله"، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيها.

مشاركة دينا الشربيني في حكاية “لو بعد حين”



وفي سياق آخر، تنتظر دينا الشربيني عرض حكاية "لو بعد حين" من مسلسل حدث بالفعل، وتشارك فيها معها شيرين رضا، وإسلام حافظ وبسنت حاتم، وإخراج هشام الرشيدي، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول عمب تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل “كامل العدد”

يستعد المخرج خالد الخلفاوي، لبدأ تصوير مسلسل "كامل العدد" لموسمه الثاني في شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر عرض المسلسل في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ويضم العمل عدد كبير من النجوم منهم دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أحمد طبيب التجميل الذي يقابل ليلى صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، سرعان ما يقعا في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقررا الزواج وتحدي الظروف، وتتطور الأحداث بعد ذلك.



ما هي آخر أعمال دينا الشربيني؟





يذكر أن أخر أعمال دينا الشربيني هو مشاركتها مع تامر حسني بفيلم "تاج " الذي تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ويشارك تامر حسني في الفيلم بجانب عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، ساندي، ليلي عز العرب، هالة فاخر، أحمد بدير، وهو من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.



ما هي أحداث فيلم تاج ؟



يجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.