نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف زكي أبرز الحاضرين في جنازة والدة دينا الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافد عدد كبير من نجوم الفن على مسجد المشير طنطاوي، وذلك لأداء صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربيني، ولمواساتها ولتقديم واجب العزاء لها،وكان على رأس هؤلاء الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

موعد صلاة جنازة والدة دينا الشربيني



وأقيمت صلاة جنازة والدة دينا الشربيني عقب صلاة الظهر، وسيتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.



توفيت والدة الفنانة دينا الشربيني بعد مرور 4 شهور على وفاة والدها والذي خيم الحزن على قلبها وقلب المنزل منذ ذلك الحين.



عمر السعيد يعلن وفاة والدة دينا الشربيني



أعلن الفنان عمر السعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، وكتب عمر السعيد: “السيدة ليلى السيد، والدة دينا الشربيني في ذمة الله.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”