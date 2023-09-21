نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح ومجدي بدر أبرز الحاضرين في جنازة والدة دينا الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على المشاركة في صلاة جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني، وكان في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وريهام عبد الغفور، ومجدي بدر، أحمد السعدني، ومحمد ممدوح، عمر السعيد.

وأقيمت منذ ساعات قليلة صلاة الجنازة على جثمان والدة الفنانة دينا الشربيني بمسجد المشير طنطاوي، وسوف يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بمقابر الوفاء والأمل.

وفاةوالدة دينا الشربيني

وكانت والدة دينا الشربيني قد رحلت عن عالمنا أمس، وأعلنت ذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت دينا الشربيني: "إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله".

وأضافت: "اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها".

وطالبت الفنانة دينا الشربيني الدعاء لوالدتها: "برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة والد دينا الشربيني

وجاءت وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد نحو 5 أشهر من وفاة والدها محمد الشربيني والذي رحل عن عالمنا في أبريل الماضي، وحضر جنازته وأدى واجب العزاء عدد كبير من أصدقاء دينا الشربيني.

أعمال تنتظرها دينا الشربيني

ومن ناحية أخرى، تنتظر دينا الشربيني عرض حكاية لو بعد حين إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل، وتشارك فيها معها شيرين رضا، وإسلام حافظ وبسنت حاتم، وإخراج هشام الرشيدي، ويتضمن العمل 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول عمب تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

ما هي آخر أعمال دينا الشربيني؟

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني كان مشاركتها في فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى الماضي والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.