نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنون الحرف والأشغال اليدوية والمسرح في ورش متنوعة لشباب "أهل مصر" بالعريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة العريش، اليوم الأربعاء، استمرار الورش الفنية والحرفية المقدمة ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية "أهل مصر"، المقام برعاية د نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

أقيمت ورشة فن الطرق على النحاس مع المدرب يوسف جلال، أوضح فيها أن هذا الفن يطلق عليه "الريبوسيه" وهو فن الطرق على معدن النحاس وعمل غائر وبارز لتكوين لوحة ثلاثية الأبعاد، موضحا أنه فن قديم، والخامات المستخدمة فيه الأحمر والأصفر، ويمكن استخدام معادن أخرى كالذهب والفضة، وأدواته مجموعة من الأقلام الحديدية. وأشار أن الهدف هو نقل العادات والتقاليد عند البيئات المصرية الثرية بموروثاتها وعاداتها وأكلاتها ومشروباتها في صورة لوحة.

ورشة "قشرة الخشب"

وقدم مصطفى إسماعيل ورشة "قشرة الخشب" شرحا أوضح من خلاله أنه يتم بعدة طرق، وأنه يطلق عليه فن تزيين الخشب بالقشور الخشبية، ومن خلال الورشة تم التعرف على أنواع الخشب، وأنواع الأدوات المستخدمة وبدائلها، وشرح كيفية عمل تغذية بصرية واللصق بالغراء السريع، وقام المتدربون بعمل مجموعة من التصميمات من أفكارهم واختيار أشكال هندسية وقص القشرة الخشبية، باستخدام سكينة خاصة بذلك.

وفي ورشة الحلي والإكسسوارات أوضحت المدربة حورية عصمت تعريف العدد والخامات المستخدمة، والطرق المختلفة لتشكيل الإكسسوارات منها طريقة اللضم أو وحدات بالمسامير وذلك باستخدام قطع الدلايات النحاس بأحجار، بجانب دمج الأحجار العقيق أو كسر حجارة لتشكيل العقد وأشكال مختلفة للحلق، مؤكدة أن فن الإكسسوارات فن قديم عبارة عن جمع نوع من الأحجار بالخيوط.

واستكمل د. محمد غالب استاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ورشة الرسوم المتحركة "الأنيميشن"، حيث قام الشباب بتنفيذ أشكال متنوعة من الصلصال للبيئة البدوية، وأكد "غالب" أن الهدف من الورشة التعريف بمجال الرسوم المتحركة وتقنياتها المختلفة.

ورشة الخيامية التراثية

وعن ورشة الخيامية التراثية تحدثت المدربة سماح فاروق عن بداية الفن منذ ظهوره في العصر الإسلامي ثم انتشاره بين العرب عندما كنت تتلف خيامهم فكانوا يقوموا بخياطتها بأشكال ثم استحسنوا الفن وكانوا يأخذون الأشكال من المساجد والنباتات، ثم تطورت فى أشكال متنوعة منها أشكال السرادق ومعلقات مختلفة، كما قامت بتعليم الشباب كيفية عمل الغرزة السحرية والرسم على القماش وكيفية التطريز على القماش للوصول للشكل النهائي الرسمة.

وقدم د. ماجد حماد، خلال الورشة نبذة عن الخامات البيئية منها خامة الجلود الطبيعية، وأوضح أساليب وطرق تشكيلها لتنفيذ مشغولات فنية حرفية متنوعة.

وشهدت الفعاليات استمرار تدريبات ورشة المسرح للمخرج شاذلي فرح، وورشة الفنون الشعبية للفنانة سمر القصاص.

نبذة عن مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، والمخرج أحمد السيد مشرفا عاما، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بإشراف الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري المشرف التنفيذي للأسبوع، وبالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.