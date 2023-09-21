نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة ليلى علوي.. تفاصيل مشاركة أسماء جلال في "آل شنب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة أسماء جلال في فيلم "آل شنب" للمخرجة آيتن أمين، الذي يعرض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة، المقامة في الفترة من 13 لـ 20 أكتوبر المقبل.

ما هي تفاصيل شخصية أسماء جلال في فيلم “آل شنب”؟

تجسد أسماء جلال في الفيلم شخصية "ليلى" التي تعاني من تحكم والدتها في حياتها، التي تجسد دورها الفنانة ليلى علوي، ويموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، وخلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع خالات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

من هم أبطال فيلم آل شنب؟

يعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي يوم 19 أكتوبر المقبل. وهو من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج وسيناريو أيتن أمين، ومن بطولة ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وهيدي كرم وعدد من النجوم.

ما هي آخر أعمال أسماء جلال؟

يذكر أنه يُعرض لأسماء جلال حاليًا في السينمات فيلم الدراما الاجتماعية الكوميدية "وش في وش"، من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، أنوشكا، وغيرهم من النجوم، من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.