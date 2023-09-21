نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيمفونى يجمع الموسيقى والأصوات البشرية بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت عنوان الموسيقى والأصوات البشرية يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو الإيطالى نيكولا ماراسكو ومشاركة العازفتان غادة شاكر - أماني منير ( بيانو) والمغنيين السوبرانو مني رفلة، التينور عمرو مدحت والباريتون خالد سمير وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت 23 سبتمبر علي المسرح الكبير.

برنامج أوركسترا القاهرة السيمفوني

يتضمن البرنامج الكونشيرتو الأول لثنائي البيانو والأوركسترا لـ داريوس ميلود إلى جانب عدد من أغانى أشهر الأوبرات العالمية منها إفتتاحية لافورزا ديل ديستينولڤيردي - دون چيو ڤاني لـ موتسارت، حلاق اشبيلية لـ روسيني، كاڤاليريا روستيكانا لـ مسكاني، جياني شيتشي - لابوهيم لـ بوتشيني، تاييس لـ ماسينيه.

ما لا تعرفه أوركسترا القاهرة السيمفوني

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال إستضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية متعددة في مختلف ارجاء العالم.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

أوركسترا القاهرة السيمفوني

أوركسترا القاهرة السيمفوني

أوركسترا القاهرة السيمفوني

أوركسترا القاهرة السيمفوني