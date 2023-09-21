المطرب محمد ثروت يضع حجر الأساس لمستشفى جراحة قلب الأطفال بالمحلة الكبرى

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب الكبير محمد ثروت بوضع حجر الأساس لمستشفى جراحة قلب الأطفال المخصص لخدمة الأطفال حديثي الولادة في مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، وذلك بالتعاون بين مؤسسة "قلوب أصحاء" ومؤسسة "ثروت الخيرية".

هدف مستشفى جراحة قلب الأطفال

يشار أن مستشفى جراحة قلب الأطفال إلى توفير عمليات جراحية ورعاية طبية عالية الجودة للأطفال الذين يعانون من أمراض قلبية خلقية في المناطق المحيطة بالمحلة الكبرى، وتشمل المحافظات الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط.

محمد ثروت يشارك في حفل ليلة من الزمن الجميل

وكان محمد ثروت قد شارك في حفل في ليلة من الزمن الجميل والذي قام بإحياءه في مدينة جدة منذ أيام، وذلك ضمن حفلات هيئة الترفيه السعودية في صيف 2023.

سعادة محمد ثروت بحفل جدة

وحرص الفنان محمد ثروت على مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: "سعيد جدًا بمشاركتي في حفل ليلة من الزمن الجميل بموسم جدة على مسرح بنش مارك، بالاشتراك مع الفنانين المتألقين عفاف راضي وميادة الحناوي، وفي الحقيقة بعتبرها ليلة من أجمل الليالي الغنائية إلى قدرنا نسترجع فيها ذكريات الفن العربي الرائع، ومن كل قلبي بشكر الجمهور العظيم على دعمكم وحضوركم وتفاعلكم معانا وأتمنى أن نكون قد أسعدناكم على قدر سعادتنا بكم".

كما قدم محمد ثروت شكر لكل القائمين على الحفل وقال: "أخص بالشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشركة بنش مارك وكل القائمين على الحفل لمجهودكم الرائع لتقديم الحفل بأعلى مستوى من الاحترافية، ولتكريمي ودعوتي للمشاركة في موسم الرياض القادم إن شاء الله، وإن شاء الله الفترة القادمة نقدر نقدم ليكم العديد من الأعمال الغنائية والفعاليات التي تليق بجمهورنا الغالى".