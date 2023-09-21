أمير كرارة يشارك في رمضان 2024 بمسلسل "حرب طروادة "

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان أمير كرارة على مسلسل جديد بعنوان " حرب طروادة"، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 ، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

أخر أعمال أمير كرارة في الدراما

شارك الفنان أمير كرارة في رمضان الماضي 2023 بمسلسل " سوق الكانتو " من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في العمل عدد من النجوم ابرزهم: مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

أخر أعمال أمير كرارة في السينما

شارك الفنان أمير كرارة مؤخرا بفيلم "البعبع" الذي حقق نجاح كبير وايرادات عالية في دور العرض السينمائي ، وشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي علي الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجئ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب.