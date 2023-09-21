نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أقل من أسبوعين.. "ڤوي ڤوي ڤوي" يتسبب في سحب "شمس" من السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تفاجئ الجمهور منذ ساعات قليلة، بسحب فيلم "شمس" للنجمين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني من دور العرض المصرية، بعد أقل من أسبوعين من عرضه، والذي تم طرحه في دور السينما يوم 9 سبتمبر الجاري، بعد تحقيق إيرادات منخفضة وتذيله قائمة الإيرادات في الفترة الماضية.

فقد حقق "شمس" المأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب والروائي طلال الطريفي، على مدار أسبوعين عرض بدور السينما إيرادات نحو 200 ألف و500 جنيهًا، مما جعله مهددًا بالسحب من دور العرض في ظل تحقيقه إيرادات ضعيفة بالمقارنة بالأفلام الموجودة بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



قد نافس فيلم "شمس" عدد من الأفلام خلال عرضه، وتصدر المرتبة الأخيرة في تحقيق الإيرادات في شباك تذاكر السينما مساء أمس، حيث جاء في المرتبة الأولى فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" لـ محمد فراج وحقق: 773005 جنيه، حيث سبقه "وش في وش" لـ أمينة خليل،و "العميل صفر" لـ أكرم حسني، "أولاد حريم كريم" لـ مصطفى قمر، "بيت الروبي" لـ كريم عبد العزيز، "دولارات دولارات" لـ نضال الشافعي، "ع الزيرو" لـ محمد رمضان، "مرعي البريمو" لـ محمد هنيدي، "مستر إكس" لـ أحمد فهمي، ثم "البعبع" لـ أمير كرارة.

قصة فيلم شمس

ينتمي فيلم "شمس" لنوعية الدراما، وتدور أحداثه حول "خالد" الذي يستيقظ ويجد نفسه في مكان غامض لا يعرف كيف جاء إليه ولا زمن مجيئه، ليكتشف عن طريق أحد الباعة الجائلين أنه ممسوس من الجن، وذلك بسبب زياراته المتكررة لحديقة مسكونة، فيقرر الذهاب إليها عله يجد حلًا لهذا اللغز، وهناك يتذكر أنها مكان لقائه الأول بحبيبته "شمس"، فيخوض رحلة للبحث عنها وعن نفسه، يواجه خلالها العديد من المخاطر والصعوبات، حتى يصطدم بشيء لم يكن في حسبانه.



أبطال فيلم شمس

"شمس" يضم عدد من نجوم الفن أبرزهم:"عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، هدى الأتربي، محمد سليمان، علاء مرسي"، ويعد الفيلم أولى التجارب السينمائية للمخرج معوض إسماعيل، معالجة درامية طلال الطريفي، سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي، والموسيقى من تأليف خالد حماد.