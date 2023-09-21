الأحد.. محمود عبد المغني يكشف عن إصابته في عينه بفيلم حملة فرعون وأصعب شخصية قدمها

القاهرة - محمد ابراهيم -

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل، يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي الفنان محمود عبد المعني ويكشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع لأول مرة ومنها أمنيته تقديم شخصية الرئيس محمد نجيب، ولو لم يكن ممثلًا كان يتمني يكون طباخ، وعن نشأته وذكرياته بحي الوراق ومنطقة امبابة.

كما يتحدث عن أعماله الفنية ومنها ضل راحل وظل الرئيس، وحبه لاداء أدوار المهمشين مثل النبطشي والركين، وعن أصعب الشخصيات التي قدمها شخصية ريشة الطبال في فيلم "دم غزال" ، وإصابته الخطيرة في عينه في فيلم حملة فرعون.

كما يتحدث لأول مرة عن أسرته ووالدته ومدي حبه لها وعن والده ووفاته وتحمل مسئولية البيت منذ صغره، وعن عشقه لزوجته ودورها المهم في حياته.

كما يتحدث عن آخر أعماله الفنية والتي لم تعرض فيلم "السرب " مع المخرج أحمد نادر جلال، ويذاع برنامج واحد من الناس يوم الأحد المقبل في العاشرة مساء على قناة الحياة.