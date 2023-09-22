نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ أغنية أنا كويسة.. آمال ماهر تعود إلي الساحة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة آمال ماهر، لطرح أغنية جديدة بعنوان أنا كويسة، والذي من المقرر طرحها قريبًا بعد فترة غياب عن الجمهور خلال الفترة الماضية وخضوعها لعملية جراحية.

ونشر الملحن بلال سرور، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة آمال ماهر برفقة كلبها، على ألحان أغنيتها الجديدة أنا كويسة، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وعلق قائلًا: قريبًا أنا كويسة من ألبوم أنا كويسة، صوت مصر الفنانة الكبيرة آمال ماهر، من ألحاني وكلمات الفنان أحمد المالكي.

آمال ماهر



أثارت الفنانة آمال ماهر قلق الجمهور خلال الفترة الماضية، بعد إعلان مروة نصر تعرض آمال لأزمة صحية مفاجئة دخلت على إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة.

وطمأنت آمال ماهر الجمهور على حالتها الصحية، حيث كتبت منشورًا وذلك من حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، جاء فيه: ‏بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني، وأحب اطمنكم.. عملية بسيطة وأنا الحمد لله كويسة.

آخر أعمال آمال ماهر في الدراما

جديرًا بالذكر أن، آخر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية "اللي قادرة"، التي تُعد الأغنية الدعائية لمسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، هاني عادل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان وتوزيع خالد عز، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

أغنية اللي قادرة لـ آمال ماهر

اللي قادرة ع التحدي وع المواجهة

واللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها

تبقى دي هي الأحق إنها تقول ألف لأ

لو لقت أيامها مش ماشية بمزاجها

اللي رافضة وجودها يبقى سد خانة

أو تسيب حد يعاملها باستهانة

صعب تتحاوط ب سور

سهل لو تغضب تثور

كبرياءها مانعها تلعب دور جبانة

عافية ذوق طول ما أنا صاحبة حقوق

مش هبان مكسورة ولا هبان يوم ضعيفة،

عافية ذوق شايفة إني مكاني فوق

واللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة.

آمال ماهر

أحدث ألبوم لـ آمال ماهر

ويعد ألبوم "أصل الإحساس"، هو آخر أعمال الفنانة آمال ماهر وضم 16 أغنية وهى "أصل الإحساس"، "وفيها إيه"، "مش هنساه"، "ما خلاص"، "لو رسمته"، "حكاية تعيش"، "حبيبي هانت"، "غاب"، "الطير الوحيد"، "عايشين"، "قلبك كبير"، "أجمل حب"، "قالوا بالكتير"، "ياما عز عليا"، "ادينى فرصة"، و"بداية بدايتك".

آخر حفلات آمال ماهر

آمال ماهر

وفي سياق آخر، كانت آخر حفلات الفنانة آمال ماهر، حفلها الضخم الذي أقامته في مدينة العلمين الجديدة في شهر يوليو عام 2022، وأطربت جمهورها بالعديد من الأغاني التي تفاعل الجمهور معها بشكل ملحوظ، بحضور العديد من الجنسيات بالوطن العربي، وجاء ذلك الحفل بعد اختفاء سنوات طويلة لآمال ماهر عن الجمهور.

