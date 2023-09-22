نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا يقاضي هاني شاكر متعهدي الحفلات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان هاني شاكر عن بدء اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أحد متعهدى الحفلات بعد تبديد أجره الذى كان متفق عليه لإحياء حفل بالبحرين.



وكتب هاني شاكر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فى اطار ما حدث بحفلة البحرين وقيام المدعو محمد عبد السلام عباس بخيانة الامانة فى تبديد المبالغ المستحقة للفنان الكبير هانى شاكر.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة لشهر أبريل الماضى عندما كان ينوى هاني شاكر إحياء حفل غنائى فى البحرين وتفاجىء هاني شاكر بهروب متعهد الحفلات قبل سداد الأجر المتفق عليه، وظهر هاني شاكر فى فيديو وقتها وأعلن فيه عن غضبه الشديد مؤكدا على أنه سوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذا الشخص.

هاني شاكر

آخر أعمال هاني شاكر

وجدير بالذكر أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية "مروق" من كلمات وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين وانتاج محمد علام كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك وميكس وماستر اسامه الهندي وهي ثاني أغانيه لصيف ٢٠٢٣ بعد طرحه مؤخرا اغنيه "الكبير"

كلمات أغنية" مروق "

المزاج مروق والكلام مزوق

صاحي انا النهارده مش هاممني

الهموم راميها احزان لاغيها

ومعادش فيها إلى شاغلني

فضي فضي فضي الدماغ وقضي

كل يوم بيومه ليه حاسبها

روح لناس تضحك خلي الفرح صحبك

اي فتره غامقه روح وسيبها

خد يومين تفرفشع السعاده فتش

خد ايه إلى حوش عيش حياتك

انت إلى بايديك الوان حياتك

عدي ع إلى واحشك قولو إنه واحشك

قرب البعيد ماتسيبش زعله

رجع إلى ماشيومن زمان مجاشي

مد الايد بحب هتبقي اعلي

حاوط ع الحبايب واسأل ع إلى غايب

والي فينا سايب الف ذكري

صفي القلب صفيواشتري إلى يوفي

الليلادي سهره لحد بكرا.

