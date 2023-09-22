نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. رامي عاشور ضيف برنامج "أجمد7" على راديو نجوم إف إم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان رامي عاشور ضيف برنامج "أجمد 7" الذي تقدمه الاعلامية جيهان عبدالله، المذاع على راديو نجوم إلف إم يوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء.

وفي سياق متصل يستعد رامي عاشور لاحياء حفل غنائي يوم 29 سبتمبر الجاري في ساقية الصاوي، ومن المقرر ان يقدم مجموعه من اغانيه.



ونشر رامي بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: “متحمس انى هكون معاكم فى ساقية الصاوى يوم ٢٩ سبتمبر ونغنى كتير مع بعض”.

اخر أعمال رامي عاشور

يذكر ان اخر أعمال رامي عاشور أغنية ”توكسيك”التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب” وهي من كلماته والحانه ومن توزيع اندرو منير، وهي من انتاج Nj music.

كلمات الاغنية



وتقول كلمات الأغنية

شفت منك كثير شفت فصيلتك ‏

معروفة ‏مش سالكة شخصية ‏توكسيك

‏بتشوق كل الناس ‏ ‏فبيبقوا ملكك

بتحاولى مع مين لا أنا بعدك

‏شفت منك كثير فاهم طريقتك

دكتورة في التحوير ‏طريقة توكسيك

ضحايا طوابير مجروحة منك

جالك بقى الكبير ايوة أنا بُعدك

‏

‏ ‏عدينا

ورمينا الناس اللي ‏بتئذينا

وبقينا الأكبر وبقم زينة

عالم سكة

‏ونسينا‏

حبة أشخاص كده بنت لذينة

‏وبقينا نسيطر وبقم زينة

عالم مش ‏سالكة

‏يوم معرفتك غلطان ‏معرفة صعبة

اللي بيدخل خسران في إيدكى لعبة

والضحكة بالمجان ‏فيقولوا ولعة

هنا الضعيف بيبان فتقومى خلعة

يوم معرفتك غلطان كت غلطة كبرى ‏

قربك مني امتحان وأنا طيب LIBRA ‏‏

ما الضحكة بالمجان ‏فيقولوا خبرة

دا الوحش يبان غلبان ‏جنبك يا قادرة

عدينا

ورمينا الناس اللي‏ بتئذينا

وبقينا الأكبر وبقم زينة

عالم سكة

‏ونسينا‏

حبة أشخاص كده بنت لذينة

‏وبقينا نسيطر وبقم زينة

عالم مش ‏سالكة.