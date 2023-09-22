نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القصة الكاملة وأحداث مسلسل قيامة أرطغرل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور ومتابعي الدراما التركية خاصة مسلسل قيامة أرطغرل عن أحداث الحلقات ومايحدث فيها.

قصة مسلسل قيامة أرطغرل

تدور أحداث مسلسل أرطغرل حول مقدمات ودوافع التأسيسية للدولة العثمانية وذلك عن طريق عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، الذي يعد قائد قبيلة تسمى "قاي" من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول هو مؤسس الدولة العثمانية. والذي قام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان وكان ذلك في ما يقرب من 150 حلقة، وخمسة مواسم بعد أن شاهده نحو 3 مليارات مشاهد في العالم، وبث عبر شاشات في 71 دولة، مدبلجًا إلى 25 لغة مختلفة.

وعُرضت الحلقة الأولى من المسلسل قيامة ارطغرل على القناة الأولى التركية "تي أر تي 1"، وقد بدأ عرض أولى حلقات الموسم الأول من المسلسل بتاريخ 10 ديسمبر 2014، بعدها عُرضت حلقات الموسم الثاني وكانت من 30 سبتمبر 2015 حتى انتهى في 8 يونيو 2016 وعرضت حلقات الموسم الثالث الذي بدأ في 26 أكتوبر 2016 وانتهى في يونيو 2017، ثم بدأ عرض الموسم الرابع في 25 أكتوبر 2017 واستمر عرضه حتى 6 يونيو 2018،ايضا بدأ عرض الموسم الخامس والأخير وكان ذلك في 7 نوفمبر 2018 وانتهى في 29 مايو 2019 على نفس القناة.

وتدور أغلب أحداث الموسم الأول بين ولايتي "حلب وأنطاكيا" وذلك في القرن الثالث عشر في الصراعات والنزاعات بين الإمبراطوريات في المنطقة، وفي الوقت الذي جاءت فيه قبائل التركمان، كان المغول والروم يتنازعان على المنطقة.

وبدأ أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية رحلة البحث عن قطعة أرض يستقر فيها مع قبيلتهالتي تتكونة من 400 خيمة لإنهاء تنقلاتهم والمعاناة، كان ذلك بعد مرحلة طويلة من الخطر والبحث وعدم الاستقرار، وكانت في هذا الوقت الإمبراطورية الرومانية والمغول أكبر أعدائه، وفي الوقت الذي انحسر فيه الآمال واليأس، واجه أرطغرل كل تلك المصاعب وانتصر على أعدائه بالعزم الصبر والذكاء ليهدي قبيلته أرضًا تستقر فيها. وانهى بذلك معاناتهم الطويلة، وليصبح بذلك الرجل الذي غيّر خارطة العالم ببنائه لأسس الإمبراطورية العثمانية التي انتشرت في قارات العالم القديم الثلاث.

أحداث الموسم الثاني من مسلسل قيامة ارطغرل

وتحكى أحداث الجزء الثاني من المسلسل عن هجرة قبيلة "قايي " وبحثها عن أرض جديدة وفي طريقها تتعرض لهجوم من المغول بقيادة بايجو نويان ويتم قتل في هذه الهجمة عدد كبير من المحاربين والأهالي مما يضطر القبيلة إلى اللجوء إلى قبيلة أخرى هي الدودورغا وسيدها هو كوركوت باي خال أرطغرل وأخو هيماه خاتون.

مواعيد عرض مسلسل أرطغرل

تُعرض حلقات مسلسل ارطغرل كل يوم أربعاء من الاسبوع في تمام الساعة 7:55 مساءً على قناة TRT التركية، وتُعرض الحلقة مترجمة للعربية اليوم التالي فجر الخميس.

أبطال مسلسل أرطغرل

ألتان دوزياتان، إلكير أكسوم، هوليا دارجان، كان تاشانير، هاندا سورال، نور الدين سونميز، ديدم بالشين، جنكيز جوشكون