نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اسم البطل الحقيقي لمسلسل قيامة أرطغرل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتابع العديد من محبين وعشاق الدراما التركية وبشكل خاص مسلسل قيامة أرطغرل، ولذلك يبحث الجمهور عن اسم ومعلومات عن بطل قيامة أرطغرل الحقيقي.



من هو إنجين ألتان دوزياتان

ممثل تركي بدأ مسيرته الفنية عام1997، ومن اهم ادواره هو دور أرطغرل الذي جسده في مسلسل قيامة أرطغرل والذي حقق نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، ولد أنجين في مدينة أزمير التركية في يوم 26 يوليو 1979 ووالده من بريشتينا في ألباني، وبدأ إنجين حياته في التمثيل في المدرسة الثانوية، ثم بدأ بدراسة المسرح في جامعة 9 أيلول ثم انتقل بعدها لإسطنبول ليبدأ حياته المهنية في التمثيل تزوج سنة 2014 ولديه طفلان.



قصة مسلسل قيامة أرطغرل

قيامة أرطغرل هو مسلسل تركية تاريخي، تدور أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويناقش مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

يعرض المسلسل صراعات أرطغرل مع الخيانة والجواسيس والمحاربين الأشداء، في رحلة محفوفة بالخطر والخديعة والألم. خصوصًا مع الصليبيين المتمثلين في «فرسان الهيكل» بقيادة الأستاذ بيتروتشو مانزيني والمحارب تيتوس، والخونة في حلب مثل قائد فرسان المدينة «ناصر» وفي القبيلة مثل عمه «كورد أوغلو» وغيرهم، والذين استطاع أرطغرل أن يهزمهم ويقضي عليهم بعد عناء طويل، كما يناقش أيضًا الصداقة والتضحية والإيثار والشجاعة والجرأة والحب.

مواعيد عرض مسلسل قيامة أرطغرل



يعرض مسلسل ارطغرل على قناة trt 1 التركية والتي تقوم بعرض كل يوم أربعاء حلقة من مسلسل أرطغرل وذلك في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل

ويمكنكم متابعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل على القنوات الآتية:- " الفجر الجزائرية، وATV التركية، الشرق الجديد، وقناة قطر الفضائية، والوطن HD، وغيرها من القنوات.



تردد قناة TRT 1الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل



القمر الصناعي نايل سات

التردد 11392

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الشرق الجديد الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل



القمر الصناعي نايل سات

التردد 12687

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500



تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11682

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة دعوة الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل



القمر الصناعي نايل سات

التردد 10727

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500



تردد قناة وطن HD الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12687

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل



القمر الصناعي نايل سات

التردد 10922

الاستقطاب: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500