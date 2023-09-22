نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور وعشاق الدراما التركية وبشكل خاص مسلسل قيامة أرطغرل عن قنوات عرض الأحداث الجديدة من المسلسل وتردداتها.

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل



يمكنكم متابعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل على القنوات الآتية:- "قناة TRT 1 وتردد قناة TRT 1 على القمر الصناعي نايل سات

التردد 11392

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

كما يعرض على قناة الشرق الجديد، قناة ATV التركية، قناة دعوة، قناة وطن HD، قناة الفجر الجزائرية".



مواعيد عرض مسلسل قيامة أرطغرل



يعرض مسلسل أرطغرل على قناة trt 1 التركية والتي تقوم بعرض كل يوم أربعاء حلقة من مسلسل أرطغرل وذلك في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



قصة مسلسل قيامة أرطغرل



قيامة أرطغرل هو مسلسل تركية تاريخي، تدور أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويناقش مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

يعرض المسلسل صراعات أرطغرل مع الخيانة والجواسيس والمحاربين الأشداء، في رحلة محفوفة بالخطر والخديعة والألم. خصوصًا مع الصليبيين المتمثلين في «فرسان الهيكل» بقيادة الأستاذ بيتروتشو مانزيني والمحارب تيتوس، والخونة في حلب مثل قائد فرسان المدينة «ناصر» وفي القبيلة مثل عمه «كورد أوغلو» وغيرهم، والذين استطاع أرطغرل أن يهزمهم ويقضي عليهم بعد عناء طويل، كما يناقش أيضًا الصداقة والتضحية والإيثار والشجاعة والجرأة والحب.



أبطال مسلسل قيامة أرطغرل



إنجين ألتان دوزياتان، كان تاشانير، هوليا دارجان، سردار غوكهان، هاكان فانلي، ديدم بالشين، إسراء بيلجيتش، هاندي سوباشي، بورجو كيراتلي، ليفنت أوكتيم، سردار دنيز، تورغوت تونشالب، محمد جيفيك، جنكيز جوشكون، جاويت شتين غونر، نور الدين سونميز، عثمان سويكوت، فخري أوزتيزجان، غوكهان أتالاي

حميد ديمير، محمد أمين إنجي، سيدات سافتاك، تولجا سالا، بشرى تشوبوكجوغلو، أوزليم آيدين، ديليك سيربيست، زينب أيدمير، أردا أنارات، براق تيميز، غوكهان كاراجيك، جلال أل، أتيلا أنجين، براق جيمين، سيدات أرديش، رشاد ستريك، ظافر ألتون، بيراند تونجا، تأليف محمد بوزداغ، إخراج متين جوناي.