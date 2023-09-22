نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انسحاب أحمد تهامي فور وصوله حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انسحب الفنان أحمد تهامي، من فعاليات حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣ والمقامة بإحدى فنادق محافظة الجيزة، وذلك فور وصوله الحفل ولم يعرف احد السبب وراء ذلك.

الفنان أحمد تهامي

فعاليات حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣

و أقيم الحفل بحضور نخبة من النجوم والمشاهير من الدول العربية ورئيس المهرجان د / نهى حمدي، بحضور العديد من الشخصيات العامة والنجوم ومنهم الفنان عصام كاريكا، الفنان احمد التهامي، الفنانة رباب ممتاز، الفنانه زينة منصور، الفنان حسام فارس وغيرهم.

شروط التقديم في مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا

وكانت شروط مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣ هي: العمر19 - 31 سنة

الطول: بداية من 155 سم.

أنّ تكونِ أنيقة وذكية ومثقفة بمميزات ساحرة.

يجب على المتسابقات، إجادة اللغة الإنجليزية على الأقل فهمًا وكتابة.

أنّ يكون لدى المتسابقة القدرة على العمل التطوعي وخدمة المجتمع والبيئة.



