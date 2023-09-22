انت الأن تتابع خبر رغم مرور فترة بسيطة على وفاة ابنه.. حسن يوسف يصدم الجميع ويخرج بتصريح ناري حول القبلات في السينما المصرية هكذا كان طعمها ولست ندمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الفنان حسن يوسف أنه لم يندم على أي عمل قدمه خلال مشواره الفني. يشير يوسف إلى أن مسيرته الفنية تشبه الصفحة البيضاء، نقية وخالية من أي شوائب.

وفي تصريحاته لصحيفة القاهرة 24، يضيف حسن يوسف: "مسيرتي الفنية نقية مثل الصفحة البيضاء لأنني عملت في الزمن الجميل". يعني بذلك أنه كان يعمل في فترة مميزة من تاريخ الفن المصري.

ويواصل يوسف قائلاً: "القبلات في أيامنا لم تكن لها طعم وكانت خالية من الإحساس، وكنا نقوم بتقبيل الأشخاص بشكل روتيني دون أي شعور حقيقي. لذا، لا يمكن اعتبارها محرمة أو غير مقبولة"