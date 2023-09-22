زينة منصور تتألق في حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة زينة منصور، منذ قليل على السجادة الحمراء الخاصة بفعاليات حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣ والمقامة بإحدى فنادق محافظة الجيزة، وحضر قبلها الفنان أحمد تهامي والذي فور وصوله انسحب ولم يعلم أحد السبب.

زينة منصور

زينة منصور





فعاليات حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣

وأقيم الحفل بحضور نخبة من النجوم والمشاهير من الدول العربية ورئيس المهرجان د / نهى حمدي، بحضور العديد من الشخصيات العامة والنجوم ومنهم الفنان عصام كاريكا، الفنان احمد التهامي، الفنانة رباب ممتاز، الفنانه زينة منصور، الفنان حسام فارس وغيرهم.

شروط التقديم في مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا

وكانت شروط مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣ هي: العمر19 - 31 سنة

الطول: بداية من 155 سم.

أنّ تكونِ أنيقة وذكية ومثقفة بمميزات ساحرة.

يجب على المتسابقات، إجادة اللغة الإنجليزية على الأقل فهمًا وكتابة.

أنّ يكون لدى المتسابقة القدرة على العمل التطوعي وخدمة المجتمع والبيئة

