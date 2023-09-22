بعد 11 عاما.. عمرو مصطفى يتعاون مع كارمن سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الملحن عمرو مصطفى، عن تعاونه مع الفنانة كارمن سليمان بعد 11 سنة من أتفاقهم، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال عمرو مصطفى في مقطع الفيديو: "بعد 11 سنة اتقابلنا سوا، ونفذنا كلامنا، من 11 سنة اتفقت أنا ووفاء الكيلاني أني هعمل لكارمن ألبوم كامل، إن شاء الله دي أول أغنية وفي كتير لسه مع بعض".

وفي نفس السياق، ظهر عمرو مصطفي وكارمن سليمان في بداية الفيديو في لقاء مع الإعلامية وفاء الكيلاني، وقال فيه مصطفى: "ألحن لكارمن ألبوم كامل، وببلاش".

ويذكر ان طرحت المطربة كارمن سليمان مؤخرا أغنيتها الجديدة بعنوان "إنت الأصيل"، والتي حققت نجاحا كبيرا عبر قناتها "يوتيوب".

أحدث أعمال إنت الأصل

أغنية "إنت الأصل" من كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، وميكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح، وإنتاج زوجها الملحن والمطرب مصطفى جاد.

كلمات أغنية إنت الأصل

وتقول كلمات الأغنية: 'أنت الأصيل اللي فاضللي بعد أمّا صفصفت الهوجة وأنت الوحيد اللي فاهمني ودماغنا على نفس الموجة عندك جمال مهما بدوّر الدنيا مبقتش تجيبه وعليك حنان الله الله عليك حنان الله ينوّر شغل المعلّم لحبيبه ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد صدفتنا عملتلي سعادة فقلت أشوفك مرة كمان المرة فجأة بقت عادة والعادة اهي قلبت إدمان أصل أنت من أول بصّة سحرك ميتقاللوش لأه دخلت قلبي واديك لسّه دخلت قلبي واديك لسّه عمّال بتعلى وتترقّى ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد ميزان حياتي وتمامي عندك طب انت فكرك استغنى عنك لا عندي نية ولا امكانية".