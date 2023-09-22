نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داليا البحيري لـ طارق الشناوي:"مينفعش أهمش الناس وأرمي تاريخهم في الزبالة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علقت الفنانة داليا البحيري، خلال تصريحات تلفزيونية عن أزمة النجم مصطفى قمر، والناقد طارق الشناوي حيث قالت:"اللي يحكمنا المهنية في الكتابة، وغير كده يعتبر هناك تجريح وشخصنة، ولازم أنقد بالعلم وأكون دارس الفن اللي هنتقده دون تجريح، مينفعش أهمش الناس وتاريخ أرميه في الزبالة، ومينفعش ليه متقالش برافو أولاد حريم كريم لأنه جيل بيسلم جيل، ليه منسقفش للفيلم؟.



داليا البحيري:جميع عناصر العمل قادته للنجاح

وأضافت: "لا يوجد شيء ضامن نجاح ولكن هناك شركة إنتاج ومخرج وممثلين كبار وليهم أساميهم،لو كل هذه العناصر ناجحة طبيعي يطلع العمل ناجح، ومش أي مخرج يعمل كوميدي، وأستاذ علي إدريس دمه خفيف".



آخر أعمال داليا البحيري



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة داليا البحيري فيلم" أولاد حريم كريم ج٢، والفيلم من بطولة مصطفى قمر، بسمة، بشرى، علا غانم،داليا البحيري، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، رنا رئيس، تيام قمر، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج علي إدريس، وتأليف زينب عزيز، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.