نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شاهين يطرح "داء الغياب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان محمد شاهين عن موعد أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "داء الغياب"، وذلك شارك "محمد" جمهوره بالبوستر الدعائي للأغنية الجديدة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" بكرة ان شاء الله استنوا داء الغياب الساعة خامسة مساءا على كل المنصات وما توفيقي إلا بالله".

وفورًا حصل محمد على دعم كبير من جمهور السويشيال ميديا ونجوم الوسط الفني متمنين له التوفيق والنجاح الدائم.

آخر أعمال محمد شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد شاهين أغنية" لون باهت "، والذي تم طرحها على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت الأغنية تريند فور نزولها وحققت الأغنية ملايين المشاهدات منذ طرحها.

ما هي كلمات اغنية لون باهت؟

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:دايمًا زعلان وكانك كاره أيامك

جواك أحزان ومحدش حاسس أحزانك

على طول سرحان بتداري في ايه

أيام وخلاص بتعيشها ومش حاس بحاجة

كنت باخلاص بتحب وتعشق بسذاجة

ملقتش أمان نفسك تلاقيه

بتدمَّع ليه والدنيا في عينك لون باهت

طب حاسس ايه اتكلم طيب ليه ساكت

جرَّب تحكي فضفضلي يا قلبي وقول مالك

بتبان مبسوط ازاي وانا عارف أحوالك

خايف من ايه اتكلم عبر عن خوفك

بطل تداريه ما الناس هتحسه اما تشوفك

الخوف بيبان صعب تخبيه

بتحن لمين مشتاق والذكرى بتتلون

والناس ناسيين ولوحدك فاكر ومدون

فيك جرح قديم ليه بتصحيه