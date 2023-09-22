أوس أوس: "أنا عديت حمدي الميرغني في التمثيل.. وهذه الشخصية كنت أتمنى تقديمها"

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمد أسامة أوس أوس ضيفا على برنامج الراديو بيضحك، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفي، " المذاع عبر الراديو 9090

أوس أوس: أنا عديت حمدي الميرغني من زمان في التمثيل

وتحدث أوس أوس عن علاقته بالفنان حمدي الميرغني، بجانب رأيه في مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، قائلا: "أنا عديت حمدي الميرغني من زمان في التمثيل، ولو كنت أحب أعمل دور في مسلسل جعفر العمدة كنت أحب أعمل شخصية جعفر العمدة نفسه".

وعن علاقته بـ هنا الزاهد وأحمد فهمي، قائلا: "هنا الزاهد بتتفق معايا نعمل مقالب كتير في أحمد فهمي".

ويذكر ان شارك الفنان أوس أوس مؤخرا في فيلمة الجديد "مستر إكس" الذي حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر السينمائي.

أحداث فيلم مستر إكس

وتدور قصة فيلم "مستر إكس" في إطار لايت كوميدي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال أحمد فهمي الذي يؤسس شركة يسعى من خلالها للتفريق بين الأزواج، الأمر الذي يسبب له أزمات كثيرة.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني وعمرو يوسف وريم مصطفى ومي عمر وبيج رامي ومجدي عبدالغني، وقصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

أحداث مسلسل حعفر العمدة

ومن ناحية أخري، ودرات قصة مسلسل جعفر العمدة حول جعفر المتزوج من 4 سيدات لكل منهما مكانة خاصة في قلبة، اختطف ابنه في المستشفى أثناء ولادته ليظل يبحث عن ما يقرب من 19 عام بينما هو أمامه منذ سنوات طويلة، وحقق العمل نجاحات كبيرة بسبب المفاجأت التي كشفها.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويذكر ان مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، أحمد عبد الله، منذر ريحانة، طارق النهري، عصام السقا، دعاء حكم، سلوى عثمان، مجدي بدر، وغيرهم من الفنانين، وذلك بجانب ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد الذي ظهر بشخصية والد الفنانة زينة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي