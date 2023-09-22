نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيل هشام سليم.. تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان هشام سليم، الذي تميز بالتواضع والاحترام والرقي بالتعامل مع الآخرين، وتميز بقوة أعماله الذي تمس قطاع كبير من الجماهير، فمن رغم من رحيله، ألا أنه مازال يتواجد في قلوب الجمهور،



ويبرز "الفجر الفني" في هذا التقرير عن أبرز أعمال الراحل هشام سليم



من هو هشام سليم؟

ولد الفنان هشام سليم في القاهرة في وسط عائلة مثقفة وراقية ومحبه للرياضة والفن، فتخرج من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، فكان الحظ حليف له من خلال ظهوره

مع سيدة الشاشة فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال،وتوالت الأعمال الفنية ما بين الدراما والمسرح والسينما، وكانت من أبرز هذه الأعمال هجمة مرتدة، طايع، بين عالمين، كلمة سر، أهل إسكندرية، اسم مؤقت، قصص الحيوان في القرآن، إختفاء سعيد مهران، حرب الجواسيس

أماكن في القلب لقاء على الهواء، وغيرها من الأعمال التي أثرت في وجدان الجماهير من مختلف الأعمار.

عدد زيجاته

تزوج مرتين الأولى ميرفت مصطفى النحاس، وانجب منها نور وزين وعصمت ثم انفصلا، ولكن بعد مضي الوقت قررا الانفصال، ويذكر أن ابنته الكبرى هي التي بقيت معه، أما بالنسبة لأبنائه الآخرين، فلم يلتفتوا إليه بسبب قيام والدتهم بغرس الكراهية تجاهه في نفوسهم، إلا أن الفنان هشام سليم اتخذ الخطوة للزواج مرة أخرى لكنه أصر على عدم الإنجاب، بسبب معاناة أبنائه، وهي نادية الغالب وتحمل الجنسية السعودية

سبب وفاته



توفي في 22 سبتمبر 2022 عن عمر يناهز 64 عاما بعد كفاح طويل مع سرطان الرئة.