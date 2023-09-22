نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات خالد سرحان لـ "يحدث في مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح النجم خالد سرحان، في خطف قلوب الجماهير، من خلال ظهوره بـ برنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر شاشة قناة MBC.

وكشف خلال اللقاء عن كواليس فيلم “أولاد حريم” الجزء الثاني، الانتقادات وغيرها من الأمور.

خالد سرحان يكشف رايه عن الانتقادات فيلم “أولاد حريم كريم ٢”

وأضاف: "خليهم يقولوا زي ما هما عايزين لأن أنت متعرفش نفوس اللي بيكتبوا عاملة إزاي ممكن يكون متخانقين وبيفرغوا شحنة، وأنا بقول ربنا يكون في عونهم".

وتابع: "سعيد جدا بمشاركتي في الفيلم وعودة تعاوني مع أصدقائي بالعمل".

خالد سرحان يكشف عن كواليس الفيلم

وقال: "كان هناك كيمياء بيننا والشخصيات متغيرتش ولكن في نضج عن الأول شوية، وأول شئ بدور عليها النص بيكون عامل إزاي ولكن أنا كنت بضحك على الورق، والمشاهد دمها خفيف واللي حببني أن الكوميديا مبنية على الموقف".



أبطال فيلم أولاد حريم كريم ج٢



والفيلم من بطولة مجموعة من النجوم، أبرزهم: مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، خالد سرحان، تيام مصطفى قمر، علا غانم، رنا رئيس، وغيرهم، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، ويعرض العمل حاليًا في جميع السينمات بمصر والوطن العربي.

آخر أعمال خالد سرحان



والجدير بالذكر آخر أعمال خالد سرحان، مسلسل المداح ج ٣وضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم: حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، محمد رياض، لوسي، يسرا اللوزي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.