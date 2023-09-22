نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله... تعرف على أزمات لاحقت يوسف عيد في مشواره الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم 22 سبتمبر 2014 ذكرى رحيل الفنان يوسف عيد، الذي رحل من عالمنا عن عمر ناهز الـ 66 عاما، وذلك إثر أزمة قلبية حادة.

يوسف عيد فنان له بصمة خاصة في قلوبنا، اشتهر بالايفيهات المتميزة التي لا يستطيع أحد أن يقلدها، وعلى الرغم من عدم مشاركته بدور البطولة المطلقة، في أي عمل فني، ألا أنه استطاع بذكائه وكاريزمته أن يخطف قلوب الجماهير، ويصبح من الفنانين المشهورين بالكوميديا.

ويبرز موقع الفجر الفني خلال هذا التقرير، السيرة الذاتية للراحل الفنان يوسف عيد وأبرز أعماله الفنية

من هو يوسف عيد؟

ولد الفنان الراحل يوسف عيد في 14 نوفمبر عام 1948، بـ حي الجمالية بالقاهرة، والتحق بـ المعهد الأزهري وحصل على الثانوية الأزهرية.



بداية انطلاقه الفني

بدأ انطلاقه الفني من خلال مسرحية نحن لانحب الكوسا، وفيلم شقة في وسط البلد وتنوعت مسيرته الفنية في السينما والتليفزيون والمسرح.



وكان الحظ والنصيب حليف له من خلال مشاركته مع كبار النجوم أبرزهم الزعيم عادل إمام، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، محمد صبحي، محمد هنيدي، وغيرهم من كبار النجوم.

تعرف على الازمات التي عاشها الفنان يوسف عيد؟

عانى الفنان يوسف عيد من عدة أزمات يرجع ذلك إلى تصنيفه من الفنانين الدرجة الثالثة، ومنها.

أزمة مالية



حيث كان بعض المنتجين لا يعطونه أجره كاملًا، ولكنهم كانوا يتعاملون معه بالأجر اليومي، ونتيجة لعشقه للفن كان يقبل بذلك.

أزمة ضعف نظره

أصيب يوسف عيد، من ضعف الرؤيا بعينه، حيث إنه أجرى عملية لإزالة المياه البيضاء، وظل في المنزل ما جعله يعتذر عن بعض أعماله على الرغم من عدم بلوغه مصدر رزق آخر بخلاف الفن.

تعرف على بن يوسف عيد

ومن المعروف أن يوسف عيد لديه ابن يعمل في الوسط الفني، وهو الفنان الشاب هاني يوسف عيد والذي شارك بأكثر من عمل فني، لكونه من مواليد 1977.

تعرف على أبرز اعماله الفنية

أبدع الفنان الراحل خلال مشواره الفني وترك لنا ثروة ممتعة ومليئة بأعمال فنية رائعة، وقدم نحو 240 عملًا فنيا ومن أبرزها، ناس تجنن، عصابة حمادة وتوتو، التجربة الدنماركية، اللمبى 8 جيجا، وغيرها من الأعمال.