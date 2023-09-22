انت الان تتابع خبر رجل متهور غلبت عليه رجولته يباغت المطربة نانسي عجرم بقبلة مفاجئة أمام الجمهور.. ردة فعلها صدمت الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت النجمة نانسي عجرم عن مفاجأة خاصة تحضّر لها بمناسبة يوم ميلادها في 16 مايو الحالي، حيث أعلنت أن الاحتفال سيكون مختلفاً هذا العام وسيشمل جمهورها ومحبيها. نشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو على حسابها في "انستغرام" ظهرت فيه بملابس عادية وتحدثت بطريقة عفوية عن المفاجأة والطريقة الجديدة التي ستعتمدها للاحتفال بيوم ميلادها.

قالت في تعليقها "هذا العام، أرغب في الاحتفال بعيد ميلادي معكم، أرجوكم أرسلوا لي كل ما ترغبون في قوله لي عبر انستغرام وتويتر وفيسبوك، وفي يوم 16 مايو سأجيب على جميع الأسئلة والتهاني. هذا العام سنحتفل معاً، أحبكم كثيراً".

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لموقف محرج خلال إحيائها حفلاً في العاصمة العراقية بغداد مؤخراً، مما جعلها تشعر بالحيرة حول الرد المناسب على الواقعة.

استخدمت نانسي عجرم دبلوماسيتها وابتسامتها الودية المعهودة للتعامل مع هذا الموقف الصعب.

أثناء تواجدها على المسرح لأداء الأغاني، قام أحد المعجبين من الجمهور بمصافحتها وملامسة يدها، ثم قبّل يدها عدة مرات ورفض تركها، مما وضع نانسي في موقف محرج وصعب.

لكن نانسي عجرم تصرفت بذكاء وأخذت يدها بلطف وطلبت بابتسامة هادئة من المعجب أن يترك يدها، بطريقة دبلوماسية ومزحة لم تفسد أجواء الحفل التي اشتعلت بصوتها المحبوب.

نجحت نانسي عجرم في النهاية في التعامل ببراعة مع معجبها الذي اندفع نحوها، مما سمح لها بالاستمرار في الغناء وتقديم العروض على المسرح دون أي توقف. وقد أثنى النشطاء على رد فعلها الهادئ والمحترف في هذا الوضع.

تفاعل الجمهور بشكل قوي بعد نشر فيديو من حفل نانسي عجرم في بغداد، حيث أشاد الحضور بالأجواء السعيدة في حفل عيد الفطر. ومع ذلك، أثارت تصرفات المعجب انتقادات واسعة بسبب سلوكه الاعتدائي.

وصف البعض سلوك المعجب بأنه سيء، ولكن نانسي عجرم استطاعت التعامل مع الموقف بشكل دبلوماسي ومحترف دون أن تغضب أي شخص.

علقت نانسي عجرم على حفلها في بغداد، قائلة باللهجة العراقية عبر حسابها على إنستغرام: "أشعر بالطاقة والحماس في بغداد للمرة الأولى... أحبكم كثيرًا".