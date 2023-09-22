تنبؤات سلبية لفيلم Expend4bles لسيلفستر ستالون

القاهرة - محمد ابراهيم - حصل الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام Expend4bles للنجم سيلفستر ستالون على انتقادات لاذعة من النقاد قبل طرحه بصالات العرض.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تناول النقاد الفيلم بانتقادات كبيرة، بشرت بتحقيقه لمستوى منخفض من الايرادات عند طرحه للعرض رسميا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المعدل الافتتااحي المتوقع من ايرادات الفيلم لن يتجاولز الـ 15 مليون دولار على افضل تقدير.

Expend4bles

طرح الإعلان الترويجي

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Expend4bles، الجزء الرابع من سلسلة أفلام الحركة الشهيرة للنجم الكبير سيلفستر ستالون.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي الذي كشف ظهور مجموعة كبيرة من النجوم في الجزء الرابع الجديد من الفيلم، ومنهم ميجان فوكس، و"فيفتي سنت"، مع عودة جيسون ستاثام لدور البطولة بجانب ستالون.

عودة Cliffhanger

و يشارك النجم الكبير سيلفستر ستالون في بطولة نسخة يعاد انتاجها من فيلمه الذي طرح في تسعينيات القرن الماضي بعنوان Cliffhanger.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مشاركة ستالون في الفيلم الجديد، ستشمل مساهمته ضمن فريق الانتاج للفيلم إلى جانب تجسيده لأحد الأدوار الرئيسية.

وهذه النسخة المعاد انتاجها من فيلم ستكون من انتاج وتوزيع شركة أمازون، التي ستعرض الفيلم عبر منصتها للفيديوهات.