شاكيرا تستفز جيرارد بيكيه بضمها لأحد ضحاياه لأبطال فيديو كليب أغنيتها الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - رصد متتبعي أخبار النجمة شاكيرا اقدامها على تصرف استفزازي ضد حبيبها السابق جيرارد بيكيه، بعد استخدامها لواحدة من ضحايا بيكيه اثناء علاقته بشاكيرا قبل ان تنتهي بسبب الخيانة من جانب نجم فريق برشلونة السابق.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، شاكيرا ضمت مربية ابنائها السابقة لأحدث فيديو موسيقي تقوم بتصويره، هذه المربية كانت من ضحايا بيكيه الذي اقدم على طردها من عملها كمربية لابنائه من شاكيرا دون سبب واضح.

الفيديو الموسيقي قدمته شاكيرا باللغة الاسبانية لأغنية تحمل عنوان El Jefe.

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و كان للنجمة الكبيرة شاكيرا حضورا بعد غياب عن حفل جوائز الفيديو الموسيقي التي تنظمها قناة MTV الشهيرة.

وفجر اليوم حضرت شكيرا للحفل برفقة ابنائها من لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، في اطلالة مميزة لتتسلم جائزة شرفيه حصلت عليها هي جائزة Video Vanguard Award، الحاملة لاسم ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

أيضا اقترن اسم شاكيرا باسماء المكرمين بالجوائز التقليدية ضمن فعاليات الحفل، بعد حصول اغنيتها TQG على جائزة هامة بالأمسية.

وفيما يلي قائمة الحاصلين على أهم الجوائز من المكرمين بالحفل، حصدت أهم جائز للعام من جوائز MTV VMA، تايلور سويفت، وهي جائزة "فيديو العام"، عن الفيديو الموسيقي لأغنيتها الناجحة ‘Anti-Hero’.

وجائزة أغنية العام ذهبت لـ تايلور سويفت ايضا، عن نفس الاغنية ‘Anti-Hero’.

تكريمات أخرى

وجائزة أفضل فنان صاعد ذهبت لـ Ice Spice، وجائزة أفضل اداء حي لهذا العام ذهبك لـ TOMORROW X TOGETHER عن اداء اغنية Sugar Rush Ride’.

وجائزة أفضل تعاون موسيقي كانت من نصيب شاكيرا والفنانة اللاتينية كارول جي عن اداء اغنية TQG.

وجائزة أفضل فيديو اغنية بوب ذهبت لتايلور سويفت عن فيديو اغنية Anti-Hero، وجائزة أفضل فيديو اغنية هيب هوب ذهبت لأغنية Super Freaky Girl لنيكي ميناج.

وجائزة أفضل فيديو اغنية Rock ذهبت لـ فريق Måneskin عن فيديو اغنية THE LONELIEST، وأفضل فيديو اغنية لاتينية كانت من نصيب المغنية "أنيتا" عن فيديو اغنيتها Funk Rave.