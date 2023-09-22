من إيطاليا.. درة تشارك جمهورها صور من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة درة على مشاركة جمهورها أحدث صور لها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت درة في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، وهي ترتدي جيب قصيرة وبليزر باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

درة

أبرز أعمال درة

ومن ناحية اخري، من أهم أعمال درة مسلسل "المتهمة" ويتكون من 10 حلقات، ويشاركها البطولة الفنان دياب، ومها نصار وعلي الطيب وإخراج تامر نادي حيث ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة، وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

آخر أعمال درة

يذكر أن الفنانة درة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" مع عمرو سعد، سيد رجب، ناهد السباعي، خالد زكي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي ومن إخراج ياسر سامي، تدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوسف" الذي يتم اتهامه ظلما بقتل والدته فيضطر للهروب وتغيير هويته ولكنه يسعى للكشف قاتل والدته ويكتشف الكثير من الأسرار التي تخص ماضيه.



نبذة عن درة

ولدت درة إبراهيم زروق في 13 يناير 1980، هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر، حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي، مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر.

كما تعتبر درة ممثلة من العيار الثقيل ومنذ بدأت وهي تؤثر في الجمهور وهي حاصلة على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة، ودخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي ومثلت عدة أدوار في السينما التونسية وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار 2010، والريان وآدم 2011.