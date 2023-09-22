مؤلف مسلسل "حدث بالفعل" يوضح نهاية حكاية "تحت الحزام"

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أحمد جودة - القاهرة - عرضت الحلقة الأخيرة من حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" يوم الأربعاء الماضي عبر منصة jawwy tv، وبعد عرض الحلقة سرعان ما تصدرت التريند وذلك بسبب نهاية الحلقة التي كانت غير متوقعة بالنسبة إلى الجمهور وكان الجمهور يتوقع أن تأخذ أقصي عقوبة وانهالت الكثير من التعليقات على نهاية حكاية "تحت الحزام".

من الحلقة الأخيرة

فقد خرج مؤلف مسلسل "حدث بالفعل" المؤلف فادي النجار عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ليوضح حقيقة نهاية حكاية "تحت الحزام".

ماذا قال مؤلف مسلسل “حدث بالفعل” عن نهاية حكاية "تحت الحزام"؟



فتحدث قائلًا: "بالنيابة عن صناع مسلسل "حدث بالفعل"، وبصفتي مؤلف العمل، بشكر جمهور الوطن العربى بنجاح المسلسل واول حكايته "تحت الحزام"، وتعلق المشاهدين بأسماء الشخصيات ومتابعة أحداث المسلسل بشغف وحرص".

وتابع قائلًا: "بخصوص نهاية حكاية "تحت الحزام" التي اثارت حالة من الصدمة للجمهور، اود ان أوضح ان جميع حكايات حدث بالفعل هي حكايات حقيقيه ولأن هدف المسلسل هو تسليط الضوء علي "المرض النفسي" كان واجبنا هو عرض الحقيقة كاملة".

وأضاف: "قد تكون النهاية صادمة للكثير من المشاهدين ولكن "لأن الحقيقة أغرب من الخيال"، سوف تكون جميع حكايات "حدث بالفعل" تحمل نهايات غير متوقعة ومفاجأة للوطن العربي".

واستكمل: "مسلسل "حدث بالفعل" هو نتيجة عمل مستمر لمدة زادت عن اربع سنوات متتالية مني كمؤلف العمل "فادي النجار" وصديقي المخرج "هشام الرشيدي"

للوصول للحقيقة الكاملة حيث يكون "حدث بالفعل" هو المسلسل الذي يكشف عن ما قد تخفيه النفس البشرية".

وأختتم حديثه قائلًا: "نعدكم بالمزيد من الحكايات الحقيقة والمشوقة، شكرًا جمهور حدث بالفعل".

منشور مؤلف مسلسل حدث بالفعل

ما هي تفاصيل مسلسل "حدث بالفعل" ؟

يتكون مسلسل "حدث بالفعل" من حكايات منفصلة وكل حكاية تتكون من ثلاث حلقات فقط، ومسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قضايا حقيقية لمرضي نفسيين،

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.



من هو فريق عمل حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" ؟

حكاية "تحت الحزام" هي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سلمي أبو ضيف وبسنت حاتم، شيماء الشريف، خالد أنور ومن إخراج المخرج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي النجار، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.



وتتحدث حكاية "تحت الحزام" عن الدكتورة النفسية عليا التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ويكون لديها نجل ولكنها مريضة بمرض الإستحواذ حيث أنها تري أن نجلها هو من حقها فقط ولا يصح له أن يتركها ويذهب، فلهذا السبب تقوم بخطف زوجة نجلها التي تقوم بدورها سلمي أبو ضيف ليلة الفرح كي تمنع الزواج، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.