نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناقدة كريمان حرك تستعرض فن الباليه والرقص المعاصر بالمسرح الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الجزء الرابع من الفن الجميل فى ندوة ثقافية بالأوبرا لمناقشة الجزء الرابع من سلسلة كتب " الفن الجميل" للكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية كريمان حرك، والذى صدر بعنوان فن الباليه والرقص المعاصر فى مصر وتستضيف كل من الدكتورة أحلام يونس العميد الاسبق للمعهد العالى للباليه ورئيس اكاديمية الفنون الأسبق، الدكتورة رشا طموم الأستاذ بقسم التأليف والنظريات بكلية التربية الموسيقية، الكاتب الصحفى حسن حامد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ويديرها الاعلامى أيمن عدلى تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية لعازف الأوبرا الدكتور وسام أمين والمطربة ريم كمال وذلك فى السابعة مساء الاثنين 25 سبتمبر على المسرح الصغير.

كتب “ الفن الجميل”

يقدم الكتاب لمحة تاريخية موثقة عن نشأة فن الباليه والرقص المعاصر فى مصر وتطوره منذ ستينات القرن الماضي وحتى الآن، ويضم رؤية نقدية وتقييم موضوعي لعروض فرق الباليه والرقص الحديث، المحلية والزائرة التي استقبلتها دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 وحتى 2023.

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

ندوة ثقافية بالأوبرا

غادة أدم

ما لا تعرفه عن كريمان حرك

جدير بالذكر ان كريمان حرك ناقدة موسيقية وكاتبة صحفية متخصصة فى مجالات الموسيقى والأوبرا والبالية منذ أكثر من ثلاثين عاما، والوحيدة من أبناء جيلها التى أرست دعائم النقد الصحفي القائم على أسس علمية لهذه الفنون فى الصحافة اليومية العربية الورقية والإلكترونية، تم تكريمها على جهودها عدة مرات بالكثير من المحافل الابداعية منها مهرجان الرقص الحديث عام 2010، مهرجان الموسيقى العربية عام 2013، مهرجان القلعة عام 2018، كما كرمتها دار الأوبرا بمناسبة صدور الجزء الأول من الكتاب عام 2016، تشغل حاليا منصب نائب رئيس تحرير جريدة المساء، عضو اللجنة العلمية فى مؤتمر الموسيقى العربية وعضو لجنة الموسيقى والاوبرا والباليه بالمجلس الاعلى للثقافة.

أما سلسلة كتب الفن الجميل صدر الجزء الأول منها عام 2016 بعنوان "إسهامات الفرق المصرية في الموسيقى والأوبرا والباليه" وتناول عروض الفرق التي تتبع الدولة، كما جاء تمهيدا لباقي اجزاء السلسلة، وصدر الجزء الثاني عام 2018 بعنوان "فن الأوبرا في مصر"، ثم صدر الجزء الثالث عام 2021 بعنوان "الموسيقى العالمية والمحلية المتطورة في مصر"، وأعيد طبع تلك الأجزاء أكثر من مرة لنفاد الطبعات الأولى.