في الذكرى الأولى لوفاته.. محطات من حياة هشام سليم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل علينا اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان هشام سليم والذي كان قد رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر عام 2022 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

من هو هشام سليم

هشام سليم هو ممثل مصري ولد في 27 يناير عام 1958،وهو ابن لاعب الكرة المصري صالح سليم، تخرج في كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وكان أول ظهور له من خلال أداءه دور ابن فاتن حمامة في فيلم إمبراطورية ميم من إخراج حسين كمال، وأدى دور البطولة في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

بداية مشوار هشام سليم الفني

بدأ هشام سليم مشواره في مجال الفن وهو يبلغ من العمر 14 عام، من خلال فيلم امبراطورية ميم» أمام الفنانة فاتن حمامة، التي قامت باختياره لتجسيد شخصية واحدًا من أبناءها.

وتألق بعدها من خلال مشاركته في عدد من الأفلام الهامة منها فيلم عودة الابن الضال الذي شارك فيه قبل أن يتم عامه العشرين عام 1976م، أمام النجوم ماجدة الرومي ومحمود المليجي وهدى سلطان، ومن إخراج يوسف شاهين.

وشارك بعدها في العديد من الأفلام منها "لا تسألني من أنا، تزوير في أوراق رسمية، رجل لهذا الزمان، سترك يارب، الانتقام، الملعوب، اغتيال مدرسة".

أبرز أعمال هشام سليم

تألق هشام سليم ووقف أمام كبار نجوم الفن المصري، حيث شارك الفنان العالمي عمر الشريف والفنانة ميرفت أمين، في فيلم الأراجوز، وقدم أعمال فنية مميزة منها: اسكندرية كمان كمان، يا مهلبية يا، كريستال، أرض الأحلام، ميت فل، يا دنيا يا غرامي، قليل من الحب كثير من العنف، الناظر، إنت عمري، كلام في الحب، الباحثات عن الحرية.

تخطت أعماله الـ 100 عمل فني، والعديد من الأعمال الدرامية منها: الراية البيضا، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، محمود المصري، ملك روحي، حرب الجواسيس، امرأة من زمن الحب، أهالينا، بين عالمين.

آخر أعمال هشام سليم

يذكر أن آخر أعمال الفنان هشام سليم كان مشاركته في مسلسل هجمة مرتدة الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2022، والذي جسد فيه دور ضابط في المخابرات المصرية، حيث تدور أحداث العمل من الفترة عام 2007 إلى 2011.

والمسلسل بطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي وإنجي المقدم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

وكانت آخر أعماله السينمائية هو فيلم الخيال العلمي موسى الذي عرض في عام 2021م، من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف.