"ولاد رزق ولعبة الموت".. أحمد عز يعيش فترة نشاط فني ويستعد لأكثر من عمل

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش النجم أحمد عز في الآونة الأخيرة حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لتقديم أربعة أعمال فنية، فيستعد في الفترة الحالية لتصوير مشاهده بفيلمين وهما "لعبة الموت" و"ولاد رزق 3"، بالإضافة لفيلم "موسم صيد الغزلان".



أحمد عز يجدد التعاون مع منة شلبي في "فرقة الموت"

يستعد أحمد عز لانطلاق تصوير أولى مشاهده فيلمه "فرقة الموت" في أكتوبر المقبل، بعد أن تم تغير اسمه في المرة الأولى "خط الصعيد"، وتدور أحداثه في إطار صعيدي خلال فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويجسد عز خلال أحداث العمل دور ضابط و ويواجه خُط الصعيد.



يعد "فرقة الموت" التعاون الثالث، للثنائي عز ومنة شلبي، بعد اشتراكها معا في فيلمَي "بدل فاقد" الذي عُرض عام 2009، و"الجريمة" الذي عُرض العام الماضي 2022، بالإضافة لمشاركة عدد من النجوم وأبرزهم:"بيومي فؤاد وعصام عمر، ورشدي الشامي، وخالد كمال" وعدد آخر من الفنانين، وهو من وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء.

"ولاد رزق 3"

كما يستعد أحمد عز لبدء تصوير مشاهده في فيلم "ولاد رزق 3" في أكتوبر المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات شهدها العمل لبدء تصوير العمل، والذي حقق نجاحًا هائلًا خلال الجزأين الأول والثاني منه، ويشارك عز في البطولة عدد من النجوم وهم: عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.



عز ومراد يتعاونا في "موسم صيد الغزلان"

كما تعاقد عز مع المؤلف أحمد مراد على تحويل رواية "موسم صيد الغزلان" إلى فيلم سينمائي، وبدأ بالفعل في عقد جلسات عمل خلال هذه الفترة، وتدور أحداثه حول حلم لشخص يدعى "نديم"، يرى فيه سيدة البحر، ويصفها الكاتب بكونها فتاة بيضاء لها شعر أحمر اللون، ثم يستيقظ البطل بعدها متسائلًا عن سبب هذا الحلم وماهيته؟ ويبدأ في البحث عن سيدة البحر، وهو من إخراج أحمد المرسي.

بشرى عن أحمد عز "حباله طويلة ونفسي انتج له قبل ما يبقى عندي أحفاد"

وعلى جانب آخر صرحت الفنانة بشرى عن رغبتها في الإنتاج سينمائيًا لـ أحمد عز، خلال تصريحاتها مع الإعلامية إنجي علي برنامجهها "أسرار النجوم"، والمذاع على راديو "نجوم إف إم"، وإنها بصدد حاليًا العمل على التحضيرات اللازمة لهذا المشروع، ولم تكشف عن أي تفاصيل خاصة بالمشروع حيث أكتفت قائلة: "نفسي أنتج لـ أحمد عز وعندي مشروع له جاري العمل عليه، بس هو ما شاء الله عليه حباله طويلة جدًا لأنه دقيق جدًا، ومش بيفوت التفصيلة فـ إن شاء الله ألحق أنتج له قبل ما يبقى عندي أحفاد".



مسرحية "هادي فالنتين"

يذكر أن آخر أعمال أحمد عز مسرحية "هادي فالنتين" للمخرج محمد محمدي، ويشاركه في البطولة كلًا من " تارا عماد، سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب"، وتدور فكرة المسرحية حول ذهاب هادي وخطيبته رفيف إلى متجر كبير للاحتفال بالفالنتين، وهناك ينصحهما عم مرموش، صاحب المحل، بإتمام الزواج، راويًا لهما ما حدث بقصص الحب الشهيرة، محاولًا إثبات أن الحب مجرد وهم، ومتطرقًا لقصة زواج الأمير والسندريلا وما حدث في زواجهما.