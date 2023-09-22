نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تعود لجمهورها بألبوم "أنا كويسه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة آمال ماهر التريند على محركات البحث في أقل من دقائق عقب طرح أغنية ألبومها الجديد أنا كويسة".

وتخطت الأغنية التي جاءت فيديو ليريكس، نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، حتى الآن، وقد تم طرحها منذ أقل من ساعة.

وعبرت كلمات الأغنية عن حالة صدمة يتم تجاوزها قائلة: "متخافوش ياناس عليا، كله حلو وميه ميه، مش بسيطة أيوه هي طبعا، بس عادي مش قضية".

ومن المقرر طرح باقي أغنيات الألبوم خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي ٤ أغنيات بعنوان، الحكاية في مشهدين، أنت الحب، كسبتوا الرهان، صاحبة عمري".

وتطرح آمال ماهر ألبومها الجديد والذي جاء مفاجأة فنية اليوم للجمهور، عبر أكثر من ٨ قنوات إلكترونية، منها يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تويتر، تيك توك، سبوتفاي، ديزر، ابل ميوزك".