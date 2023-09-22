نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بشخصية فرد أمن".. أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه "عادل مش عادل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش الفنان أحمد الفيشاوي في الفترة الأخيرة حالة من النشاط الفني، بعد النجاح الذي حققه من خلال فيلم "رهبة"، فيستعد لطرح ثلاث أعمال فنية متنوعة بين الدراما والسينما.



ويواصل مؤخرًا الفيشاوي تصوير مشاهده بفيلم "عادل مش عادل"، حيث نشر صور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" من كواليس الفيلم وظهر في الصور بمظهر مختلف وهو مرتديًا زي فرد أمن، وعلق عليها قائلًا: عادل الأمين في كواليس فيلم «عادل مش عادل»، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، إنتاج Algorio film production.



أبطال فيلم "عادل مش عادل"

ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.



"ولاد رزق 3"



كما يستعد أحمد الفيشاوي لبدء تصوير مشاهده في فيلم "ولاد رزق 3" في أكتوبر المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات شهدها العمل لبدء تصوير العمل، والذي حقق نجاحًا هائلًا خلال الجزأين الأول والثاني منه، ويشارك الفيشاوي في البطولة عدد من النجوم وهم: عمرو يوسف وأحمد داود وأحمد عز، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهينى.



بعد غياب دام 10 سنوات.. أحمد الفيشاوي يعود للدراما

أما على مستوى الدراما، فيستعد الفيشاوي لتصوير مشاهده بمسلسل "ثلاثة من كندا" للمخرج أحمد خيري، في يناير المقبل، بعد غيابه عن الأعمال الدرامية فيما يقرب من 10 سنوات، من خلال مسلسل "دون ذكر أسماء".



"ثلاثة من كندا" تدور أحداثه حول فرق الثقافات بين الدول العربية والأوروبية، ويناقش فكرة ضرورة الاهتمام بالفرص، يقوم ببطولته عدد من النجوم وهم:أحمد الفيشاوي، أحمد داود، أحمد حاتم، بالمشاركة مع السيناريست محمد عبدالغفار والمخرج أحمد خيري.

"رهبة" آخر أعمال أحمد الفيشاوي

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب، وشاركه في البطولة عدد من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم:" محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، وعبدالرحمن ظاظا، ومحمد القس"، وهو من تأليف أحمد علام، وإخراج رضا عبدالرازق.