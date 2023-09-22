نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. شريهان تحيي الذكرى الأولى لوفاة هشام سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت الفنانة شريهان، الذكرى الأولى لوفاة الفنان هشام سليم الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 سبتمبر عام 2022.

وقامت شريهان بنشر صورة للراحل هشام سليم عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "اكس" تويتر سابقًا، وكتبت معلقة: فضلًا وليس أمرًا.. الفاتحة.

علاقة شريهان وهشام سليم

وكانت قد ربطت علاقة صداقة قوية بينهما بعد تعاونهما في 4 أعمال فنية ناجحة ومتنوعة، حازت على إعجاب الجمهور فور عرضها، وكان من أولهم فيلم "فضيحة العمر" الذي تم انتاجه في عام 1989 ويعد العمل من أبرز الأعمال السينمائية التي حاز على إعجاب الجمهور، ودارت أحداث الفيلم حول الدكتور شاهين الذي يتلقى مكالمة من أجل إسعاف مريض، ويفاجأ بـ "لواحظ" مريضة بالكلى والتي تتهمه بالاعتداء ويحاول الطبيب إثبات براءته من هذه التهمة التي لم يرتكبها.

والفيلم قام ببطولته شريهان وهشام سليم وكمال الشناوي ونهى العمروسي وأحمد خميس وراندا ويوسف عيد.



فيلم "كريستال" الذي تم إنتاجه في عام 1993 ويعد من الأعمال الاستعراضية التي قدمتها شريهان مع هشام سليم، وتدور أحداثه حول إصابة نجمة استعراض تدعى ندى بإصابة شديدة تمنعها من ممارسة لاستعراض مجددًا، وتبحث ندى عن راقصة جديدة للفرقة الاستعراضية لتكون البطلة بدلًا منها لتشاهد فتاة تدعى "حسنة" وهي ترقص في أحد الموالد فتعجب بها وتقرر تدريبها، وتحاول الفتاة التي كانت مرشحة لتكون البطلة أن تتخلص من حسنة، وسط دعم حبيبها أحمد أو هشام سليم.

والعمل شارك في بطولته كل من إيمان وعبد المنعم مدبولي وصلاح قابيل والمنتصر بالله وعلا رامي وراندا وصلاح عبد الله وغيرهم.

فيلم "ميت فل والذي تم إنتاجه عام 1996 من أهم الأعمال السينمائية التي حازت على إعجاب الجمهور وجمعت هشام سليم وشريهان مجددًا، ودارت أحداثها حول شخص يدعى كمال يعمل حمالًا في أحد الفنادق، ويقابل دلال التي تعمل كسكرتيرة، يقعان في الحب ولكن يكذب كلًا منهما على الآخر ويدعي أنه ابن أسرة ثرية، وبعد الزواج يكتشفان الحقيقة، ويبحثان لهما عن أب ثري، ويجدان ضالتهما في مليونير يقبل بهما كابن وبنت له، دون أن يعرف حقيقة أنهما متزوجان.

والعمل شارك في بطولته بجانب الثنائي كلًا من حسن حسني وأشرف عبد الباقي وانتصار ومخلص البحيري وسعيد طرابيك وآخرين.

مسرحية "شارع محمد علي" التي تم إنتاجها في عام 1991 وإستمر عرضها حتى عام 1995 وشارك في بطولتها بجانبهما كل من النجم فريد شوقي والمنتصر بالله ووحيد سيف وسهير الباروني، والمسرحية دارت في إطار استعراضي كوميدي حول بطلة فرقة موسيقية واستعراضية من شارع محمد علي، ترتبط بقصة حب مع جارها وتحاول تحقيق حلمها في الحب والفن.



يذكر أن توفي الفنان هشام سليم توفي في صباح اليوم بعد صراعه مع مرض السرطان وأعلن أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية عن رحيله عن عالمنا.