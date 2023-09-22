نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 3 سنوات.. آمال ماهر تطرح أحدث أعمالها الغنائية أنا كويسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة آمال ماهر، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "أنا كويسة"، وذلك عبر قناتها الرسمية الجديدة على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب وهي نفس اسم الميني ألبوم وضم ميني ألبوم أنا كويسة لـ آمال ماهر، والذي نشرته منذ ساعات عبر منصة سبوتيفاي بشكل حصري، ومن ثم طرحته عبر قناتها بموقع يوتيوب، خمس أغاني، وهي أغنية أنا كويسة، أغنية صاحبة عمري، أغنية كسبتوا الرهان، أغنية الحكاية في مشهدين، أغنية أنا الحب.

والأغنية من غناء آمال ماهر، ميلودي بلال سرور، كلمات أحمد المالكي، تسجيل الغناء، أكرم عادل، مكساج أحمد جودة.

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كلمات أغنية أنا كويسة

“أنا كويسة” متخافوش يا ناس عليا كله حلو ومية مية ً مش بسيطة ايوة هي طبعا بس عادي مش قضية متخافوش يا ناس عليا كله حلو ومية مية ً مش بسيطة ايوة هي طبعا بس عادي مش قضية انتوا ليه مستغربيني اني بضحك أو بغني وان وسط ضحكة نزلة دمعة مني انا كويسة انا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة ولو اهمكوا من فضلكوا ممكن خدمة خرجوني فسحوني الهوا عقلي واشغلوني وان فتحت السيرة تاني سكتوني سكتوني خرجوني فسحوني الهوا عقلي واشغلوني وان فتحت السيرة تاني سكتوني سكتوني وقعة جامدة فيا ه ّدت علقة سخنة بس ع ّدت سقفولي أنا واللي زيي اللي وقفت واللي س ّدت هما يوم واتني وفسحة بعد منها هنام هاصحى هاصحى منها واحدة تانية مش عبيطة واحدة فاهمة الدنيا ناصحة انتوا ليه مستغربيني اني بضحك أو بغني.

مصير قناة آمال ماهر على اليوتيوب

وكان الشاعر عمرو يحيى قد أعلن عن عودة آمال ماهر وإنشاء قناة جديدة لها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب معلقًا: بإذن الله ألبوم الفنانة آمال ماهر أنا كويسة على يوتيوب الساعة 6مساءًا على القناة الرسمية الجديدة والوحيدة والخاصة بالفنانة آمال ماهر وهيتم الإعلان عنها.

غلق قناة آمال ماهر على يوتيوب

يشار إلى أن قناة آمال ماهر الرسمية على يوتيوب كانت قد تم اغلاقها لمدة عامين، ثم عادت أيام في يوليو 2022 وأغلقت مرة أخرى أي أن القناة مغلقة منذ ثلاثة أعوام، وخرجت شائعات العام الماضي عن اختطاف آمال ماهر، وهو الأمر الذي نفته بظهورها في مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها ومن ثم أحيت حفلًا في مدينة العلمين العام الماضي.

آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام

ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.

وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى، والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.