هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

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أحمد جودة - القاهرة - المنتج هشام سليمان : شرف كبير لي تواجدي بمهرجان بحجم وقيمة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن النجم الشاب ميدو عادل أحد ضيوف المؤتمر الصحفي الأول لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن اختيار المنتج هشام سليمان أمينًا عاما للجنة العليا للمهرجان.

وقد أعرب المنتج هشام سليمان عن سعادته واعتزازه باختياره أمينًا عاما للجنة العليا للمهرجان موضحا أن وجوده بالمهرجان شرف كبير له خاصة أنه يسعد، ويعتز كثيرا بتواجده في الفعاليات التي تختص بالشباب فمنذ بداية رحلته كان دائما يتمنى من يدعمه ويعطيه دفعه ويساعده.

ووعد المنتج هشام سليمان بدعم الشباب وترشيحهم من خلال زملائه المنتجين؛ ليشاركوا في أعمال للدراما التلفزيونية؛ ليكون لديهم فرصة أكبر للظهور والإنتشار.

جدير بالذكر أن المؤتمر الصحفي الأول لمهرجان شرم الشيخ حضره الدكتورة سميرة محسن حامل اسم اسم الدورة الثامنة والمستشار الثقافي الإيطالي ديفيد سكالمني والنجم الشاب ميدو عادل ومجموعة كبيرة من النقاد والصحفيين والمسرحيين

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر المقبل ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن وتديره الدكتور انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



القائمة القصيرة لعروض الدورة الثامنة من مهرجان شرم

الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تحتوي الدورة على 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم تقدموا للمهرجان لمسابقات هذا العام

152 عرضًا مسرحيًا بالقوائم القصيرة للثلات مسابقات 81 للعروض الكبري، و31 للمونودراما، و40 لمسرح الشارع

حيث كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة " مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة العروض الكبري" والذي تقدم لهم 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم، وقد خضع منهم 250 عرضًا للمشاهدة ولم يخضع باقي العروض بسبب مخالفة الشروط، وتم إختيار 152 عرضًا مسرحيًا للقوائم القصيرة للمسابقات الثلاثة.



تفاصيل القائمة القصيرة لعروض مسرح الشارع والفضائيات

أما القائمة القصيرة لعروض مسرح الشارع والفضائيات المسرحية غير التقليدية، فقد تم إختيار 40 عرضًا مسرحيًا ومنهم: عرض " Suitcase حقيبة " من كندا، وعرض " Awthentic- declaration vo.3" من اليابان، وعرض " وجع" من فلسطين، وعرض " مكبث " من الإمارات العربية المتحدة، وعرض " المهرج " من تونس، وعرض " أششش " من العراق، ومن مصر " أه كارميلا "، و" ليلة القتلة "، و" صباحين وحتة "، و" حيث لا يراني أحد "، و" سالب واحد "، ومعتدل بهدوء غاضب "، ومن فرنسا - سوريا عرض " اللاجئان"