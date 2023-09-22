انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تثير جنون غيرة محمد الترك بملابس البحر رفقة حبيبها الجديد والمفاجأة التي ستجعلة يموت من القهر بهويته الصادمة !!والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دخلت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، في علاقة عاطفية جديدة بعد انفصالها عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك، ووالد الفنانة حلا الترك.

تعيش دنيا بطمة حاليًا قصة حب جديدة، وقد أشارت إلى ذلك من خلال منشوراتها الرومانسية على حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام". أثارت الفنانة المغربية فضول عدد من متابعيها وجمهورها على منصات التواصل الاجتماعي بشأن هوية حبيبها.

نشرت دنيا بطمة صورًا رومانسية لها وصورًا أخرى تجمعها بـ "الحبيب" وهما يرتديان ملابس البحر، دون الكشف عن هويته.. مما أثار تساؤلات المتابعين حول شخصه، وكذلك أثارت هذه الصور غضب طليقها محمد الترك. ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول هوية الشخص الجديد في حياة دنيا بطمة.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت دنيا بطمة بإعادة نشر أغانيها القديمة على قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، على الرغم من أن طليقها المنتج البحريني محمد الترك أكد في بث مباشر له على تطبيق "تيك توك" أنه يمتلك جميع حقوق النشر.