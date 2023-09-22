بشرى: "صورتي على الأفيش غير مهمة والسينما قامت على أكتاف السيدات"

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة بشرى عن رأيها عن أهمية وضع صورتها على الأفيش وعن رأيها في بطولات السيدات بالسينما وتطرقت بالحديث في أحد التصريحات الصحفية للنساء ووجهت عدة نصائح لهم فقالت: " لا أهتم بترتيب وضع اسمي أو صورتي على الأفيش، لأن المحتوى أهم حاجة، وهو المهم بالنسبة للجمهور، فالجمهور أقسم بالله مش بيفرق معاه شكلك ولا اسمك على الأفيش، لكن الأهم بالنسبة له أنت بتقدم عمل عامل إزاي، هل الجمهور هيحبه وهيصدقك ولا لأ لأن مهم أوي الفنان يكون متصدق فيه وفنانين محترفين بس.

وأضافت بشرى: الفنانين اللي بتتصدق وعندها مصداقية قليل عند الجمهور، والحمد لله أنا الجمهور مصدقني ودي نعمة كبيرة جدا وبحسها من الجمهور، ولن أنسى تجربة الاختيار 2 وفيلم 678 وتجارب ليا حسيت الجمهور صدقني.

بشرى تتحدث عن السيدات وبطولاتهم في السينمات

السيدات مظلومة في السينما، على الرغم من أن السينما قامت على أكتاف السيدات، ومنتجات زمان هي اللي قومت السينما، والست مظلومة في صناعة السينما، ودي أزمة بنهري فيها من سنين، لأن الست مظلومة في مساحة الدور قدام الراجل وفي أجرها واسمها على الأفيش وبتاخد كام مع أن عندها كوافير ومانكير ولبس ونفخ وشد ومصاريف ودي من ضريبة الشهرة.

وأضافت: الست لازم تهتم بنفسها وتاخد فيتامينات ودي كلها مصاريف زيادة على الست لأن الست مصاريفها كتير جدا وتفاصيل لبسها كتير، ولكن الراجل بنطلون وقميص وساعة وجزمة وأخره يسبسب شعره مع شوية جيل.

بشرى والتحرش

حلت الفنانة "بشرى" سابقًا كـ ضيفة على برنامج "ليالي Ten" الذي تقدمه الإعلامية "بوسي شلبي" وصرحت عدة تصريحات، وكان التصريح الاجرأ عندما طرحت "بوسي شلبي" سؤال عليها وقالت:"يعني عملتي فيلم عن التحرش وأغنية عن التحرش هل في عقده داخليه عندك من التحرش وبتحاولي توعي الجيل الجديد منه بفيلم أو أغنية ؟"

فبادرت بشرى بالرد عليها وقالت: "مفيش بنت متعرضتش للتحرش أنا اتعرضت للتحرش في مجال العمل والمواصلات العامة بأشكال مختلفة وأخدت قرار اني ارد واستخدم موهبتي علشان اقول لكل البنات لما حد يعمل دة اتكلمي لأن الصمت هو العدو الأكبر "

و تابعت قولها " فيلم 678 عمل ضجة كبيرة وأخدت منه انا وزملائي جوائر في دبي وشجع البنات تعمل بلاغ بعد ما كانت بتخاف، احنا عندنا افلام عملت إعادة نظر في القوانين فيلم 678 كمل مسيرة باقي الافلام اللي غيرت القوانين".

