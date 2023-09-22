نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أصالة تحتفل باليوم الوطني السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة أصالة، باحتفال اليوم الوطني السعودي، ولك بنشر صورة علم السعودية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلقت “أصالة” على الصورة قائلة: "كلّ عام وأنتّ ياوطني في عزّ وشموخ كلّ عام وأنتَ المُحبّ المضياف الغالي على كلّ القلوب.. كلّ عام والسعوديه بخير وتقدًم تحت ظلّ منّ أحبّها وأعطاها وأخلص لها قيادتها العظيمة القدوه.. عيدك عيد فرح غامر لوطن حلم وشعب عظيم طيّب ".

طرحت النجمة أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتى تحمل اسم "العجب فى الهوى"، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت 340 ألف مشاهدة في أقل من 21 ساعة، كما احتلت المرتبة رقم 37 ضمن المحتوى الرائج.

أغنية "العجب فى الهوى"، من كلمات الصامل، وألحان مبهم، ومن توزيع سيروس، وتعتبر هذه الأغنية هي الثانية لـ أصالة هذا الموسم بعد طرحها لأغنيتها الأخيرة "الحب الأبدي" بمشاركة ماجد المهندس.

اغنية الحب الأبدي للنجمة أصالة وماجد المهندس

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، دويتو جديد بعنوان "الحب الأبدي"، يجمع بين الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس، وذلك عبر موقعها الرسمي على "يوتيوب"، وجاءت الأغنية من كلمات الشاعر فائق حسن، ألحان محمود خيامي، وتوزيع مدحت خميس.

كلمات أغنية "الحب الأبدي":-

إنتي الحب الأبدي وروح الروح

بنظرة واحدة بيه تردي الروح

إيدي بإيدك وين نروح نروح

إنت أماني وعوضي من الأيام

بس بحضنك أقدر أغفى وأنام

حبك جنة وأحلى من الأحلام

هو هذا حب حياتي اللي أتمناه

يا طعم الغرام وعطره ومعناه

أدفع عمري كله حتى أعيش وياه

أول مرة أعيشه هالإحساس

عاشق من أطرافي لحد الراس

مثل الهوى أحتاجه إنتي الأنفاس

إنت جناحي وبيك أتمنى أطير

بدونك والله ما حس إني بخير

أني بحضنك واللي يصير يصير

آخر أعمال أصالة:

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة كانت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

كلمات أغنية ما عرفتك

ما عرفتك يا غرامي ما هو إنت اللي عشقته

حتى وجهك والملامح ما هي ذيك الأولية

نظرتك قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته

كأن روحك عافت أيام السنين العاطفية

كل جرحٍ بي زفرته كلّ حبٍ لك شهقته

كل دربٍ لك مشيته بالوله روحة وجية

ما بقى بحرٍ من بحوري لوصلك ما غرقته

ما أدري وش أكثر أسوي ما بقى بي مقدرية

آه يا حلمٍ حطبته، في حناياي وحرقته

آه يا حبٍ كتبته لين غنت، لين غنت، لين غنت الأبجدية

آه يا حلمٍ حطبته (آه) في حناياي وحرقته

آه يا حبٍ كتبته لين غنت، لين غنت، لين غنت الأبجدية

(ما عرفتك يا غرامي ما هو إنت اللي عشقته (ما هو إنت

(حتى وجهك والملامح ما هي، ما هي ذيك الأولية (ما هي

(نظرتك قسوة عيونك (عيونك) تحكي شيٍ ما نطقته (شيٍ، شيٍ

كأن روحك عافت أيام السنين العاطفية

كان قلبك ما يبيني قول يا أغلى من صدقته

كان عينك ما تبيني قول لا تكذب عليّ

يوم قلبي جا لقلبك جيت ويّاه وسبقته

يوم قلبك صد قلبي قلت راح أغلى البرية

ما بقى بي إلاّ إنت وكلّ شي مني سرقته

خذت حتى كبريائي في الهوى والنرجسية

ما هُو إنت اللي تعلق في حناياي وعشقته

ما عرفتك ولاّ يمكن ما هو أنا الأولية

آه يا حلمٍ حطبته، في حناياي وحرقته

آه يا حب كتبته لين غنت، لين غنت، لين غنت الأبجدية

آه يا حلمٍ حطبته (حطبته) في حناياي وحرقته

آه يا حب كتبته لين غنت، لين غنت، لين غنت الأبجدية

(ما عرفتك يا غرامي ما هو إنت اللي عشقته (ما هو إنت

حتى وجهك والملامح ما هي، ما هي ذيك الأولية

نظرتك قسوة عيونك (قسوة عيونك) تحكي شيٍ ما نطقته

كأن روحك عافت أيام السنين العاطفية