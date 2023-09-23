نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى تمدح محمد رمضان.. وهذه أمنيتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت الفنانة بشرى، فى تصريحات صحفية بأنها تريد أن تنتج للفنان محمد رمضان فيلم، مشيرة إلي أنها تحدثت معه هاتفيًا وأخبرته أنها تريد أن تنتج له فيلم وواثقة أنه سينال إعجابه.

بشري ومحمد رمضان

و أشارت أنه يتم إنتقاده لظهوره بلوك " نمبر وان" هذا استايل مثل استايل الملابس فقط لاغير ولكن الحقيقة أني رمضان من الفنانين الصبورين والأذكياء في المعاملة مع جمهوره ومع زملائه في الكواليس.

آخر أعمال بشري

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة بشري إنتاجيةً وفنينًا فيلم " أولاد حريم كريم" والذي يعرض الآن بالسينمات في مصر والوطن العربي

أبطال فيلم " أولاد حريم كريم"

شارك في بطولة "أولاد حريم كريم" الفنان مصطفى قمر والفنانة بشري والفنان عمرو عبد الجليل والفنانة داليا البحيري والفنان خالد سرحان والفنانة علا غانم والفنانة بسمة والفنان تيام مصطفى قمر والفنانة رنا رئيس والفنانة أميرة أديب ومجموعة من الفنانين الشباب والفنانات الشابات.

غياب بعض الفنانين عن فيلم “ أولاد حريم كريم”

و من جانب آخر فيلم “ أولاد حريم كريم” هو الجزء الثاني لفيلم “ حريم كريم” و الذي تم عرضه بعد ١٨ عام وغاب عن الجزء الثاني من الفيلم العديد من النجوم وأبرزهم الفنان القدير الراحل طلعت زكريا و الفنانة ياسمين عبد العزيز.