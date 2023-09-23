"الحكاية في مشهدين".. آمال ماهر تطرح ثالث أغاني ألبومها "أنا كويسة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة آمال ماهر، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "الحكاية في مشهدين"، وذلك عبر قناتها الرسمية الجديدة على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب وهي نفس اسم الميني ألبوم وضم ميني ألبوم “أنا كويسة” والذي طرحته منذ ساعات عبر منصة سبوتيفاي بشكل حصري.

ومن ثم طرحته عبر قناتها بموقع يوتيوب، خمس أغاني، وهي أغنية أنا كويسة، أغنية صاحبة عمري، أغنية كسبتوا الرهان، أغنية الحكاية في مشهدين، أغنية أنا الحب.

والأغنية من غناء آمال ماهر، ميلودي بلال سرور، كلمات أحمد المالكي، تسجيل الغناء، أكرم عادل، مكساج أحمد جودة.

كلمات أغنية الحكاية في مشهدين

ومن كلمات الأغنية: الحكاية في مشهدين

قلب قابل قلب حَبه،

شاف معاه حلم السنين

صَدّق إن الدنيا ضحكت.

تاني مشهد كان حزين

حُبه كان مصدر لـِغُلبه،

والنهاية بكلمتين

يومها كل الرؤية وضحت.

والنصيب بيشيلها دائمًا،

كل حاجة نقول نصيب.

حِجة القاصد يِجرّح،

واللى عايز يوم يسيب.

اللي كان يِحلِف بِحُبه،

كان كلامه يادوب كلام.

ليه بيكدِب ولا يوعِد ؟!

ليه يقرب وفجأة يبعد ؟!

غاب ومش ممكن يغيب

مصير قناة آمال ماهر على اليوتيوب



وكان الشاعر عمرو يحيى قد أعلن عن عودة آمال ماهر وإنشاء قناة جديدة لها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب معلقًا: بإذن الله ألبوم الفنانة آمال ماهر أنا كويسة على يوتيوب الساعة 6مساءًا على القناة الرسمية الجديدة والوحيدة والخاصة بالفنانة آمال ماهر وهيتم الإعلان عنها.

غلق قناة آمال ماهر على يوتيوب



يشار إلى أن قناة آمال ماهر الرسمية على يوتيوب كانت قد تم اغلاقها لمدة عامين، ثم عادت أيام في يوليو 2022 وأغلقت مرة أخرى أي أن القناة مغلقة منذ ثلاثة أعوام، وخرجت شائعات العام الماضي عن اختطاف آمال ماهر، وهو الأمر الذي نفته بظهورها في مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها ومن ثم أحيت حفلًا في مدينة العلمين العام الماضي.

آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام



ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.

وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى، والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.