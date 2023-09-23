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أحمد جودة - القاهرة - وي سيما مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 38 الثامنة والثلاثون مترجمة قصة عشق.. 3esk Video شاهد الآن حـ 38

وي سيما مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 38 الثامنة والثلاثون مترجمة قصة عشق.. 3esk Video شاهد الآن حـ 38، منذ انطلاقته الأولى، استطاع مسلسل "طائر الرفراف" أن يلفت انتباه الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء العالم. ومع بدء عرض الموسم الثاني من المسلسل، زادت شهرته ونسب المشاهدة بشكل ملحوظ. حيث أتى الموسم الأول بإجمالي 35 حلقة، تم عرضها بشكل أسبوعي، وتركت أثرًا عميقًا في قلوب المشاهدين.

والآن، بعد الانتظار الطويل، يمكن للجمهور الاستعداد لمشاهدة الموسم الثاني من "طائر الرفراف". تم الإعلان عن بدء عرض الموسم الثاني بشكل أسبوعي عبر مختلف المنصات الرقمية والقنوات الفضائية المختلفة.

من المتوقع أن تكون الحلقة 38 من المسلسل مترجمة وجاهزة للعرض اليوم الجمعة، وسيتم بثها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض. سيتم عرض هذه الحلقة الرائعة عبر مجموعة متنوعة من القنوات الفضائية، ومن بينها قناة الفجر الجزائرية التي تعتبر واحدة من أفضل القنوات التي تعرض المسلسل.

بهذا الإعلان، تم تزويد الجمهور بكافة التفاصيل حول عرض المسلسل ومواعيد الحلقات المترجمة، مما يتيح للمعجبين بـ "طائر الرفراف" التحضير لمشاهدته ومتابعة أحداثه المثيرة في كل أسبوع. يعد هذا المسلسل من بين الإنتاجات التركية البارزة والمميزة التي تستحق المشاهدة، والتي تضيف قصة مثيرة إلى تاريخ الدراما التركية المم

إلى جانب ذلك، سيتم عرض "طائر الرفراف" أيضًا على قناة ستار تي في في نفس الوقت، مما يتيح للجمهور الوصول إلى المسلسل بسهولة ومتعة. يمكن للمشاهدين العرب الاستمتاع بالأحداث المشوقة والمشاعر العميقة التي يقدمها المسلسل في مساء كل جمعة.

يتم عرض مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 38 على قناة Star TV والتي تتولى العرض الأول لحلقات المسلسل حيث يتم عرض الطائر الرفراف الحلقة الجديدة في تركيا يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة 8.00 مساء الجمعة، فيما تقوم المواقع العربية بعرض الطائر الرفراف بعد عرضه في تركيا على ستار تي في، بينما تمتلك منصة شاهد VIP أيضا حقوق بث الطائر الرفراف، والتي تذيعه تحت اسم فريد ويتواجد المسلسل بنسخة مترجمة للعربية وأخرى مدبلجة.

وتقوم قناة إم بي سي 4 بعرض المسلسل مترجم للعربية، ولكن تكون بفارق أسبوع واحد عن العرض في تركيا، حيث يأتي موعد عرض مسلسل الطائر الرفراف على MBC 4 يوم الأحد المقبل 9/24 ويتم عرض المسلسل في الساعة 9.00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، فيما تكون الإعادة الساعة 2.30 صباحا بتوقيت مكة والقاهرة، والساعة 9.00 صباحا والساعة 3 عصرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل لطائر الرفراف الحلقه 38 مترجمه

قناة الفجر الجزائرية: التردد 10932، ومعامل الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ لها: ¾، والقمر الصناعي نايل سات.

قناة ام بي سي فور: التردد هو 10922، ومعامل الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ لها: ¾، والقمر الصناعي التي تعرض عليه هو النايل.

قناة ستار تي في: التردد هو 11804، ومعامل الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ لها: ¾، والقمر الصناعي التي تعرض عليه هو النايل.

مسلسل الطائر الرفراف الموسم الثاني

وتم الاعلان عن بدء عرض الموسم الثاني من المسلسل بشكل أسبوعي من خلال مختلف المنصات ومن خلال مختلف القنوات الفضائية، ومن ضمن الاحداث الرائعة في الحلقة 38 من مسلسل الطائر الرفراف يحاول فريد أن يصلح علاقته مع سيران فيقرر الذهاب إلى منزلها ويطلب منها أن تعود إليه.

وي سيما مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 38 الثامنة والثلاثون مترجمة قصة عشق.. 3esk Video شاهد الآن حـ 38

قصة مسلسل طائر الرفراف

تدور أحداث المسلسل التركي طائر الرفراف، حول فرد من أفراد عائلة "عنتاب"، "الأغا هاليس" الذي يقرر أن يزوج حفيده "فريد" الطائش المتهور، وبالفعل يزوجه لـ "سيران"، لتدور الأزمات العائلية بينهما، ويذكر أن أحداث مسلسل طائر الرفراف مأخوذة من قصة حقيقية.

أبطال مسلسل طائر الرفراف