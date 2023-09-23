الجمهور يشيد بأغنية "ومعاك" لـ نداء شرارة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أصدرت الفنانة نداء شرارة أحدث إصداراتها الجديدة، والتي تحمل اسم "ومعاك"، حيث شاركت جمهورها بمقطع من الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالفيديو تعليقا قالت فيه: "جديدي اغنية" ومعاك "، كلمات أحمد العزب، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر هشام البنا، جيتار مصطفى نصر، بيز جيتار سيكا.

وفورا من مشاركة الأغنية، حظت نداء على اشادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت من أبرز التعليقات، نداء القمر المبدعة دائما، دايما مسيطرة، الأغنية فيها إبداع رهيب، الف مليون مبروك الأغنية تحفة تستاهلي كل خير، مش جديدة على نداء نداء دايما عظمة، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال نداء شرارة

والجدير بالذكر آخر أعمال نداء شرارة أغنية، "ست البنات حنة العروس" وهي أغنية من الفلكلور الأردني، من تأليف عمر الصقار ونداء شرارة، وأغنية طمنهاوالذي حازت على اعجاب الجماهير في الوطن العربي.