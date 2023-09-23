تعرف على أبرز تصريحات أكرم حسني في برنامج "ضيفي"

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع النجم أكرم حسني أن يخطف الأنظار بأحدث ظهور له، من خلال برنامج "ضيفي" مع الإعلامي "معتز الدمرداش.

وكشف الصعوبات التي واجهها منذ بدايته وغيرها من الأمور حيث قال: "تعرضت لموقف، وزودني عزيمة وأمل، أول ما تخرجت من كلية الشرطة قدمت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعيني على إن الإعلام مدخل لإني أبقى ممثل".

وأضاف: "كنت مقسم شغلي في الشرطة فترات ليلية فقط والصبح أروح الجامعة وأذاكر أثناء الخدمة".



وأكد: "بعض الزملاء يروني موصل نور بسلك من مصنع أو شركة وقاعد أذاكر في العربية، ويهزروا على محاولتي إني أبقى مذيع، وبقيت أكثر إصرار وتحدي، وربنا كرمني أول ما خلصت دراسة لقيت إعلان من إذاعة نجوم إف إم طالبين مذيعين".

وتابع:"أوجه نصيحة لأي طفل عايز يقلدني بلاش تقلدني في ده أنا غلط، والرياضة حاجة مهمة".

أكرم حسني:أنا شخص غير رياضي

وقال:"للأسف أنا شخص غير رياضي، وجهاز المشي في البيت تحول إلى شماعة هدوم، لكن طول الوقت في محاولات لممارسة الرياضة".



آخر أعمال أكرم حسني



والجدير بالذكر آخر أعمال أكرم حسني فيلم" العميل صفر"، والذي يعرض حاليأ في السينمات، والفيلم من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، والنجمة السعودية الشابة، وغيرهم من النجوم الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبدالله وإخراج كريم العدل، وحاز الفيلم على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



قصة فيلم "العميل صفر "

وتدور قصة الفيلم في إطار الاثارة والتشويق، وتظهر من خلال الأحداث شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.