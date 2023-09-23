تعرف على تفاصيل حفل بغداد لـ رحمة رياض

القاهرة - محمد ابراهيم - رفعت النجمة العراقية رحمة رياض الحماس لجمهورها عن اعلان أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في بغداد، حيث شاركت "رحمة" جمهورها بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالبوستر تعليقا قالت فيه:."متشوقة كلش أشوفكم في مجمع نخيل بغداد يوم ٢٠ أكتوبر".



وفورا نالت رحمة على إشادات وتعليقات كثيرة من قبل الجمهور، كانت أبرزها، النجمة الجميلة المبدعة رحمة رياض، دايما ً منورة الدنيا كلها، ربنا يوفقك ويحفظك من كل شر يارب، منتظرينك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال رحمة رياض



أصدرت النجمة العراقية رحمة رياض مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "حلو هالشعور"، وهي الأغنية الثالثة من ألبوم " أنا اليوم ".



تفاصيل أغنية "حلو هالشعور"

وأغنية “حلو هالشعور” من كلمات محمد الجبوري والحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، وتوزيع رقمي ل وتري، إخراج ريشا سركيس،وتم طرحها على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل أغنية "صفحة جديدة"



وأغنية" صفحة جديدة "من كلمات رامي العبودي، الحان علي صابر وتوزيع محبّ الراوي، وحازت الأغنية على اعجاب الجماهير في الوطن العربي،وتصدرت الترند فور نزولها.

