الأربعاء.. عرض فيلم "جروب الماميز" على المسرح الصغير بدار الأوبرا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي سينما دار الأوبرا المصرية بالقاهرة لبداية موسمه السينمائي بعرض فيلم “جروب الماميز”، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد حيث يسلط الفيلم الضوء على قضية التعليم الخاص وحالة الضغط النفسي الذي تعيشه الأسر وخاصةً الأمهات طوال العام الدراسي وذلك في إطار كوميدي إجتماعي غنائي.

عرض فيلم جروب الماميز بالمسرح الصغير

ومن المقرر أن يقام العرض السينمائي لفيلم “ جروب الماميز ” يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 سبتمبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الساعة السابعة مساءً.

ندوة مع صناع فيلم جروب الماميز

ويتبع العرض السينمائي ندوة مع الجمهور بحضور الكاتبة غادة عبد العال والمخرج عمرو صلاح وتدير اللقاء الدكتورة هبة حمزة.

يذكر أن نادي السينما هو نشاط شهري مجاني إعداد نورا غنيم وتحت إشراف الفنان أمين الصيرفى.







من هم نجوم فيلم "جروب الماميز"؟

فيلم جروب الماميز بطولة روبي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، دارين حداد، بيومي فؤاد، محمود حافظ، وحازم إيهاب، ومن تأليف إيهاب بليبل وغادة عبدالعال وإخراج عمرو صلاح.

أحداث فيلم جروب الماميز

تدور أحداث فيلم " جروب الماميز "في إطار كوميدي اجتماعي يجمع جروب الماميز للواتس اب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفه حيث تعاني مريم وناديه من علاقات سيئة مع أبنائهن فتقرر هنا ملكة جمال مصر سابقا مساعدتهن للتقرب بينهن وبين ابنائهن وهي ام مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.