نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تعلن عن بدء تسجيل المشاركين بمسابقة مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ورئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية"، وتحت إشراف المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان تسجيل الراغبين فى المشاركة بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، ومسابقة الارتجال في العزف على آلات(القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)، ومسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي.

تفاصيل مسابقة ومهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32

تهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

صورة أرشيفية لمهرجان الموسيقى العربية

شروط المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32

وأعلنت دار الأوبرا المصرية عن شروط ونظام المسابقات وتفاصيل آلية التسجيل خلال زيارة الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية.

كما حددت دار الأوبرا المصرية موعد انتهاء التسجيل للمشاركة في مسابقة ومؤتمر مهرجان الموسيقى العربية وذلك يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، على ان توفر دار الأوبرا المصرية في خلال فترة المسابقة الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج.



سعادة الموسيقار هاني فرحات برئاسة مهرجان الموسيقى العربية

وأبدى الموسيقار هاني فرحات، سعادته البالغة وفخره الشديد بتولي رئاسة مهرجان الموسيقى العربية في دورته المقبلة الـ32، قائلًا:“إرث كبير جدًا وحمل عظيم على كتافي، كل من بارك لي بقول له أرجوك متقلش مبروك، وادعي لي ربنا يوفقني ونقدم دورة نفتخر بها”.

وأعرب هاني فرحات، عن أمله في تقديم دورة استثنائية، موضحا أن فعاليات الدورة المقبلة ستشهد العودة إلى الهدف الرئيسي من إنشاء المهرجان؛ من خلال تكرار تجربة الدورة الأولى والمتمثلة في الاهتمام بالبحث العلمي من خلال إلقاء الضوء على الأبحاث.

ولفت إلى إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية كوسيلة ترفيهية على هامش المهرجان، معقبًا: “الخط الأحمر والخطوط العريضة للنسخة المقبلة؛ أن نرجع إلى الأصل بالعودة للمؤتمر العلمي، هدفنا نفيد كل الوطني العربي”.